Росія - бензоколонка, а Україна, що, дровянік?

Екологів як відомо колишніх не буває, ось і моя совість не дозволяє промовчати про підсумки арбітражного суду в Лугано, який був ініційований Європейським союзом в 2019 році з приводу заборони на експорт лісу-кругляка. Суд від 11 грудня виніс дуже витіювате рішення, яке не дозволяє однозначно сказати, хто виграв з юридичної точки зору. Ось і право України вводити мораторій було підтверджено, але підвели формулювання. Виявилося, що просто ввести заборону на експорт деревини мало, необхідно правильно обгрунтувати це рішення.

Тоді, в 2015 році команда П.Порошенко давила на те, що заборона вводиться для отримання преференцій національним лісозаготівельним компаніям, про це і спіткнулися ... Виявилося, що відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, це зовсім не аргумент. Був шанс заборонити грабіжницькі поставки деревини до Європи посилаючись на стару добру екологію, але від екологів за звичкою відмахнулися, за що і поплатилися. Рекомендація арбітражу «поліпшити дотримання законодавства в лісовій сфері і сприяти законній і екологічно збалансованої торгівлі лісом» виглядає як не надто старанно завуальована знущання.

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тарас Качка загрозу зникнення Карпатських лісів визнає, і рваческій попит з боку європейських держав на українську деревину зазначає, а запропонувати зрозумілі шляхи припинення розграбування країни не може. За його словами, Україна повинна «у співпраці з ЄС відкоригувати заборона від 2015 року». Для чого всі ці корекції не зрозуміло, оскільки за підсумками 2018 року Україна була визнана лідером в поставках нелегальної деревини в Євросоюз не дивлячись на існуючі заборони. Всі ці роки кругляк йшов до Європи під виглядом чого завгодно, навіть дров, які не гидують купувати європейські компанії за подібною ціною.

Сьогодні прес-служба Державної екологічної інспекції України заявила про виявлення чергової «лісової прогалини» в Житомирській області розміром в більш ніж 6 мільйонів гривень. Глава інспекції Андрій Мальований бадьоро заявляє, що особи винні сплатять всі збитки, завдані державі, а також понесуть відповідальність за 246-ю статтею, яка передбачає, смішний у порівнянні із завданими збитками (і отриманої наживою), штраф в 25 тисяч гривень або позбавлення волі на термін до трьох років. Ложкою дьогтю є фраза: «особи зловмисників не встановлені».

Хоча яка різниця, доведених фактів незаконних вирубок греблю гати. Лісгоспи Київської області, наприклад, заподіяли шкоду в 87 млн гривень, на Волині в 17 млн гривень, доведено, що в Закарпатті злочинці діяли не один рік, продаючи цінну бамбукову деревину в Швецію. Схема скрізь одна і та ж: ліцензія від лісгоспу на санітарну рубку здорових дерев. Про те куди йшли гектари карпатського лісу і куди збувалася готова продукція я писала у статті « Скупка краденого і інші європейські цінності », про одну з шахрайських схем вирубки деревини є стаття з промовистою назвою « Лісові пожежі, або« садити »потрібно не дерева ».

Проблема вирубки лісу навіть сама по собі дуже серйозна, адже порушується вся екосісітема. Пересихають річки та лимани, порожніють колодязі, зникають рідкісні види тварин. Деякі лісові угіддя вже не відновляться, навіть за умови прийняття всіх необхідних заходів, але я хочу подивитися на проблему з іншого боку. Виходить, що навіть маючи право самостійно регулювати ринок деревини, наша країна все одно втрачає мільйони гривень на незаконному продажі, а Європа вміло спекулює українськими європрагнення і м'якенька стукає по столу підписаними нашими правителями договорами.