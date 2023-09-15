Російську нафту готові купувати лише за безцінь

20:57 06 серпня Київ, Україна

Експорт російської нафти впав на чверть після вимоги путіна зменшити знижки. Індія та Китай скоротили закупівлі майже на 1 млн барелів на добу після того, як нафтовики спробували скоротити знижки на Urals з 30% до 20% щодо марки Brent.

Що ж сталося? Невже "великого геостратега" знову всі, як він висловлюється, "кинули"? Навряд це так. Просто в Азії немає демократії, як на Заході. Там на чолі країн стоять такі ж аматори диктатури та тоталітаризму. Тобто про взаємовигідне співробітництво можна говорити лише якщо сили двох країн рівні. Росія, на тлі принаймні Китаю та Індії виглядає не більш як величезний сировинний придаток. Агресор показав “міць” своєї армії в Україні і тепер усі знають ціну його слів. Його ніхто не боїться, а отже, Індія та Китай поглинатимуть росію. Питання лише в тому – наскільки швидко це відбуватиметься?

Варто зазначити, що головні імпортери російських вуглеводнів вчинили, можна сказати, навіть благородно, лише скоротивши закупівлю нафти. На скорочення знижок у такій ситуації вони цілком резонно могли поставити ультиматум – або збільшити знижку на 5 – 10 (%), або імпорт буде скорочено вдвічі. Путіну таким чином нагадали, де його місце і зробили “останнє китайське попередження”.