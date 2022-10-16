Російську армію одягнуть у ватники

12:48 16 жовтня Київ, Україна

“Не дуже хороша зараз форма, матеріал, що дихає, повинен бути, а не ця, яка в скло перетворюється на морозі. Попереду зима, раніше у ватниках воювали, вони й то зручніші”, - заявив депутат від «Єдиної росії» Андрій Колесник.



У той самий час весь світ уникнув використання ватників, шуб, бушлатів після двох світових воєн. У цивілізованих країнах давно використовуються комфортний теплий одяг, який не дає замерзнути бійцям в холодну пору і не сковує їхні рухи.



Очевидно, що проблема полягає не в "дихаючих матеріалах", а у відсутності альтернатив. Відомо, що країни, що підтримують контакти з росією, відмовилися продавати комплекти уніформи для російської армії. А 1,5 млн комплектів форми "зникли" зі складів агресора.



Важливо й те, що ті самі ватники давно не виробляються в рф у промислових масштабах. Вони зберегли свою актуальність у російських глибинках, проте їхня кількість не дозволяє одягнути всіх мобілізованих на фронт. Тому, ватники будуть діставатися з найдальших запасів, з'їдені мишами, запліснявілі, порвані. "Друга армія світу" - у всій красі.