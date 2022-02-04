Російське дезінформаційне відео для вторгнення в Україну

З конфіденційних джерел стало відомо, що за розпорядженням Кремля, російські дезінформатори мали створити фейкове відео, яке дозволило б виправдати вторгнення в Україну через Донбас.

Інформація про це була опублікована в The New York Time і Washington Post. За даними видавців, на відео повинні були бути тіла людей, наслідки вибуху, підроблена українська техніка, безпілотник Bayraktar та постраждалі російськомовні жителі, які розповідали б про те, що сталося, і звинувачували б українських військових у теракті. Такий матеріал повинен був стати приводом для введення військ РФ в Україну "для захисту російськомовного населення".

Незважаючи на те, що закордонні видання не надають прямих доказів з метою безпеки своїх джерел, план Кремля є більш ніж реальним. Незалежні ЗМІ вже публікували довгий список сепаратистів Донбасу, в якому було перераховано понад 50 пунктів інформаційних атак проти України. А нещодавно виявлена велика кількість пошкоджених контейнерів з аміаком у Горлівці лише підтверджує сказане вище.

Завдяки розвідникам та публікаціям ЗМІ, російській провокації подібного характеру вдається запобігти, оскільки розсекречення та загальна увага до ще недосконалих дій унеможливлюють реалізацію дезінформаційної атаки. Надалі, з великою ймовірністю, Росія зробить ще не одну спробу спровокувати конфлікт в Україні. Світ має бути готовим до цього і розуміти, що українські Збройні сили не підуть на ескалацію конфлікту на своїй землі, бо це прямо суперечить їхній безпеці.