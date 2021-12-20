Російський сезон полювання на адвокатів відкрито

25 жовтня, так званий, Кримський гарнізонний військовий суд, в якому проходила апеляція червоногвардійської групи Хізб ут-Тахрір, забороненої в Росії, родичі та близькі прийшли до суду до засуджених, проте їх не пустили. Родичі залишилися під будівлею та їх почали затримувати, нібито через те, що вони порушують режим. Едем Семедляєв почав захищати права громадян. Поки він розмовляв із людьми, одного з них почали забирати співробітники поліції. Семедляєв заявив, що фіксуватиме правопорушення та запише розмови на диктофон. Співробітник боротьби з екстремізмом зажадав від нього припинити запис, а потім, хоча Семедляєв не встиг нічого зняти, його відвели в окрему кімнату і наказали роздягнутися догола, щоб перевірити наявність на тілі татуювань екстремістського характеру. Адвокат відмовився роздягатися, за що на нього і склали два протоколи: за відмову припинити зйомку та за відмову роздягтися.

Едема Семедляєва відправили до ізолятора тимчасового тримання на добу, а протоколи відправили на доопрацювання через численні помилки у змісті. Після доопрацювання, протоколи ухвалили в суді та засудили правозахисника до 12 діб арешту та 4 тис. рублів штрафу.

Адвокати в Криму ще не звикли до законодавчої влади Росії, яка після окупації почала ламати склепіння, залишене Україною. Арешт і штраф Семедляєва - це попередження всім адвокатам - перешкоджатимете незаконним діям "влади", опинитеся за ґратами. Якщо росіяни звикли до того, що їхні права за фактом не існують, коли за справу береться уряд, то українці в Криму ще намагаються боротися. Однак Кремль використовує репресивні методи в управлінні народом, перейнявши практику СРСР.