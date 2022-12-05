Російський IT-сектор став "незалежним"

21:48 04 грудня Київ, Україна

У будь-якій цивілізованій країні подію, що сталося в Росії, сприйняли б як крах. Глава Мінцифри РФ Максут Шадаєв заявив, що іноземні IT-компанії залишили ринок Росії. За його словами, таким чином країна отримала "цифрову незалежність".

Такий стан речей відображає весь зміст слова - "імпортозаміщення". Необхідно наголосити, що абсолютно вся обчислювальна техніка у світі працює на операційних системах Заходу. І якщо, наприклад, Китай, гіпотетично, опинився б у подібній ситуації, то, ймовірно, IT-фахівці змогли б знайти вихід із ситуації, оскільки китайці давно працюють над створенням власного аналога інтернету. Але, не факт, що в них це вийшло б.

У випадку з Росією – інакше, як фіаско, це не назвати. Поки що, західні IT-гіганти, прямо, чи опосередковано, пропонують роботу майже всім компаніям Східної Європи. Відхід їх з ринку РФ означатиме, що місцеві фірми змушені будуть або мігрувати в інші країни, щоб продовжити співпрацю на світовому ринку, або починати з нуля створювати так званий "рунет". "З нуля" означає початок побудови, чи не всіх операційних систем, на яких функціонуватимуть додатки, робочі програми, антивіруси, урядові сайти та все інше. Цей шлях на Заході розпочинали буквально після створення першого комп'ютера.

Тим часом одна половина IT-фахівців з РФ мобілізована, інша - давно покинула країну. Ті, що досі залишаються в Росії, недостатньо кваліфіковані для розвитку та підтримки “суверенітету”, адже IT-фахівець, що залишився в РФ, – дурень.