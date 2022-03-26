Російський професор Шаблинський бореться з беззаконням в судах РФ

Про те, з якими порушеннями російських законів довелося зіткнутися йому особисто, розповів професор НДУ ВШЕ Ілля Шаблинський.

В кінці травня 2020 року доктора юридичних наук, колишнього члена РПЛ (!) Іллю Шаблінського затримали під час одиночного пікету біля будівлі ГУ МВС Москви. Суд оштрафував його на 15 тисяч рублів, визнавши винним у порушенні правил проведення акції (ч.5 ст.20.2 КпАП). Після того як вирок встояв в апеляції,

Шаблинський вирішив оскаржити в Конституційному Суді положення закону про мітинги, що дозволяють штрафувати учасників одиночних пікетів.

"Одиночний пікет - одне з найпростіших і нешкідливих прав, але знищують і його. Я знав, що на [одиночних] пікетах хапають всіх підряд, і що це неправомірна практика. Проти неї я і хочу протестувати.

Я маю намір оскаржувати сьому статтю закону про мітинги. У ній йдеться про те, що можуть проводитися кілька [одиночних] пікетів, але має бути дотримано певну відстань, не менше 50 метрів між учасниками. З цієї норми випливає, що одночасне пікетування кількома людьми допустиме, але з цієї ж норми випливає, що суди можуть визнавати деякі акції колективними діями, а не поодинокими пікетами.

Верховний Суд пішов цим шляхом, і судова практика складається таким чином, що поодинокі пікети стають практично неможливі: за дві доби до мене проводився пікет на підтримку Воронцова. Проте суддя порахував, що ми з Азаром (Азар пікетував будівлю ГУВС Москви за два дні до Шаблінського) проводили колективний пікет. Це маячня, це вихолощення самої суті права.

На зміну цій статті розраховувати не можна: Конституційний Суд її вже розглядав. Я можу розраховувати тільки на відмовне визначення, в якому Конституційний Суд все ж висловить певну позицію про те, що не можна визнавати колективним пікетом [дію] одну людину, якщо інших пікетників поруч немає, і що не можна до колективних дій відносити поодинокі пікети, які відбувалися один за іншим через певний проміжок часу.

Ось так кожен день люди в нашій країні стикаються з несправедливістю з боку влади."