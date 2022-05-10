Російський окупант, солдат чи офіцер, задумайся, за що тобі належить загинути або стати калікою в Україні

Це не інсинуація, не епатаж. Це простий та правильний аналіз офіційних заяв російської влади.
Як це не безглуздо звучить, але найвище керівництво росії справді розраховувало за пару-трійку тижнів захопити Україну чи пів України, зокрема, із захопленням столиці. Особливо це безглуздо виглядає враховуючи те, що кремль і путін намагалися всього двома сотнями тисяч солдатів захопити відразу 6 мегаполісів на лінії фронту в півтори тисячі кілометрів, у протистоянні досвідченої армії оборони в 250.000 людей. Це справді звучить жахливо, абсурдно, безглуздо, дебільно, маразматично. Про це свідчать численні армійські документи російської армії, захоплені Збройними силами України.
Зрозуміло, ТАКУ нісенітницю ВИКОНАТИ НЕ ВДАЛОСЯ!
Що далі? Ви ж не думаєте, що путін, який загнав під лавку 140-мільйонне населення росії, визнає свої старечі дурниці та помилки?
Далі путіну треба показати і довести, що він має рацію, що він не дурень, що він не маразматик.
Немає нічого іншого важливішого! Все інше вторинне і третинне!
Ви ж не думаєте, що раптом, ні з того, ні з сього, понад 100 найцивілізованіших країн стали "фашистами" та "нацистами", підтримують фашизм і нацизм, і лише росія бореться з "фашизмом"? Вам телеканали путіна не загадили голову такою трухою?
Саме тому ви і ваші товариші повинні гинути і стати каліками проти найсучасніших озброєнь НАТО.
Щоб путін вкотре, після численних систематичних неминучих поразок і невдач, спробував комусь щось там довести неосудне.
Після кривавої втечі з-під Києва, з-під Чернігова, Сум,... після топтального на місці "наступу-оточення" на Донбасі, після численних безрезультатних спроб закидання російськими трупами української армії, після калічення на багато десятиліть російської економіки, відкидання її в минуле тисячоліття, ... він хоче довести всім, який він мудрий, розумний та успішний, як "все йде за планом"!
Так, кріпись, ти маєш здохнути чи стати калікою заради цього! Заради чергової безнадійної спроби шляху самовиправдатися. Путін не дурень взагалі, але він - дуже вузький фахівець. Він фахівець у залякуванні, обмані, шантажі у забезпеченні власної бункерної безпеки. Такий собі талановитий добрий "начальник в'язниці". В усьому іншому він надто безграмотний і дурний - в економіці, у політиці, у стратегії. І йому вже пізно вчитися. І він за 20 років не зміг навчитися.
У політиці, економіці та стратегії він опустив авторитет росії до непридатного сміттєвого нерукостисненого рівня. Зробив її уособленням зла, злості, злочинності, патологічної жадібності, розумової та технологічної недорозвиненості.
Звичайно, йому доводиться вигадувати божевільні "виправдання", що нібито він розв'язав криваву мародерську війну тому, що хтось там нібито "хотів напасти". Маленька без'ядерна Україна на величезну ядерну росію... хотіла напасти. На такому рівні божевілля, вам вигадають багато всяких "пояснень" і "виправдань". Якщо ви готові їсти таку інформаційну... дурницю-нісенітницю.
Наразі кривава війна між православними народами ведеться виключно для цього! Навіть у випадку ймовірного військового "успіху", росія нічого вже не отримає крім злиднів, політичної, економічної ізоляції, розбитих у руїни українських міст з гуманітарною катастрофою, ненависті та зневаги народів світу. Все це для спроб старого дурня спробувати комусь щось "довести". Що він ще "дієздатний", "розумний", що нібито "успішний", нібито "все за планом". Особливо "за планом" вони забули всі гроші, які збирали 10 років в американських банках під арешт-заморозку за агресивну війну.
Іншого ніякого сенсу в цьому трагічному божевільному кровопролитті та взаємному зубожінні немає.
Ти мусиш здохнути за це! Просто за те, що путін боїться і не може зізнатися, що він хотів щось там... і в нього нічого не вийшло... не вийшло п'ять разів поспіль! Ти мусиш здохнути за те, що десятки тисяч російських військовослужбовців під керівництвом путіна вже здохли, ... нібито не дарма, а "за планом", ... тому що так було "задумано". При цьому ж ти здогадуєшся, за що гинуть українські солдати, що воюють проти тебе, окупанта? Як гадаєш, за що? За нацизм? За фашизм? Чи за священний захист своєї Батьківщини? За своїх жінок, старих та дітей? Що там у тебе щодо цього у присязі сказано? Думаєш, путін з тобою "потрапить до раю"? У вічну пам'ять кровожерливих безглуздих мародерів та клептоманів?
Як це не безглуздо звучить, але найвище керівництво росії справді розраховувало за пару-трійку тижнів захопити Україну чи пів України, зокрема, із захопленням столиці. Особливо це безглуздо виглядає враховуючи те, що кремль і путін намагалися всього двома сотнями тисяч солдатів захопити відразу 6 мегаполісів на лінії фронту в півтори тисячі кілометрів, у протистоянні досвідченої армії оборони в 250.000 людей. Це справді звучить жахливо, абсурдно, безглуздо, дебільно, маразматично. Про це свідчать численні армійські документи російської армії, захоплені Збройними силами України.
Зрозуміло, ТАКУ нісенітницю ВИКОНАТИ НЕ ВДАЛОСЯ!
Що далі? Ви ж не думаєте, що путін, який загнав під лавку 140-мільйонне населення росії, визнає свої старечі дурниці та помилки?
Далі путіну треба показати і довести, що він має рацію, що він не дурень, що він не маразматик.
Немає нічого іншого важливішого! Все інше вторинне і третинне!
Ви ж не думаєте, що раптом, ні з того, ні з сього, понад 100 найцивілізованіших країн стали "фашистами" та "нацистами", підтримують фашизм і нацизм, і лише росія бореться з "фашизмом"? Вам телеканали путіна не загадили голову такою трухою?
Саме тому ви і ваші товариші повинні гинути і стати каліками проти найсучасніших озброєнь НАТО.
Щоб путін вкотре, після численних систематичних неминучих поразок і невдач, спробував комусь щось там довести неосудне.
Після кривавої втечі з-під Києва, з-під Чернігова, Сум,... після топтального на місці "наступу-оточення" на Донбасі, після численних безрезультатних спроб закидання російськими трупами української армії, після калічення на багато десятиліть російської економіки, відкидання її в минуле тисячоліття, ... він хоче довести всім, який він мудрий, розумний та успішний, як "все йде за планом"!
Так, кріпись, ти маєш здохнути чи стати калікою заради цього! Заради чергової безнадійної спроби шляху самовиправдатися. Путін не дурень взагалі, але він - дуже вузький фахівець. Він фахівець у залякуванні, обмані, шантажі у забезпеченні власної бункерної безпеки. Такий собі талановитий добрий "начальник в'язниці". В усьому іншому він надто безграмотний і дурний - в економіці, у політиці, у стратегії. І йому вже пізно вчитися. І він за 20 років не зміг навчитися.
У політиці, економіці та стратегії він опустив авторитет росії до непридатного сміттєвого нерукостисненого рівня. Зробив її уособленням зла, злості, злочинності, патологічної жадібності, розумової та технологічної недорозвиненості.
Звичайно, йому доводиться вигадувати божевільні "виправдання", що нібито він розв'язав криваву мародерську війну тому, що хтось там нібито "хотів напасти". Маленька без'ядерна Україна на величезну ядерну росію... хотіла напасти. На такому рівні божевілля, вам вигадають багато всяких "пояснень" і "виправдань". Якщо ви готові їсти таку інформаційну... дурницю-нісенітницю.
Наразі кривава війна між православними народами ведеться виключно для цього! Навіть у випадку ймовірного військового "успіху", росія нічого вже не отримає крім злиднів, політичної, економічної ізоляції, розбитих у руїни українських міст з гуманітарною катастрофою, ненависті та зневаги народів світу. Все це для спроб старого дурня спробувати комусь щось "довести". Що він ще "дієздатний", "розумний", що нібито "успішний", нібито "все за планом". Особливо "за планом" вони забули всі гроші, які збирали 10 років в американських банках під арешт-заморозку за агресивну війну.
Іншого ніякого сенсу в цьому трагічному божевільному кровопролитті та взаємному зубожінні немає.
Ти мусиш здохнути за це! Просто за те, що путін боїться і не може зізнатися, що він хотів щось там... і в нього нічого не вийшло... не вийшло п'ять разів поспіль! Ти мусиш здохнути за те, що десятки тисяч російських військовослужбовців під керівництвом путіна вже здохли, ... нібито не дарма, а "за планом", ... тому що так було "задумано". При цьому ж ти здогадуєшся, за що гинуть українські солдати, що воюють проти тебе, окупанта? Як гадаєш, за що? За нацизм? За фашизм? Чи за священний захист своєї Батьківщини? За своїх жінок, старих та дітей? Що там у тебе щодо цього у присязі сказано? Думаєш, путін з тобою "потрапить до раю"? У вічну пам'ять кровожерливих безглуздих мародерів та клептоманів?
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