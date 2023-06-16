Російський нацизм

19:35 03 червня Київ, Україна

Депутат Держдуми Олексій Діденко закликав знищити українську ідентичність. Причому сам він народився в Україні: “Не повинно бути ні цієї держави, ні мови. Ніякої української мови бути не повинно, це мова ворога, не можна її вивчати, її не повинно бути в принципі”.

Після таких слів, Діденко ніхто не оштрафував, ніхто не ув'язнив, хоча це явне розпалювання міжнаціональної ненависті і переслідується за законом в РФ. Так само як і, на жаль, відома, істота Красовського так ніхто й не покарав за заклик до жорстокого знищення українських дітей. Тобто в Росії це є офіційною догмою Кремля. І справа тут не лише в Україні. Враховуючи, що недофюрер Путін розпочав проти України війну і тепер очікує, коли ЗСУ “з дня на день” почнуть забирати російські території, на кшталт Білгородської, Курської, Брянської областей, то зрозуміло, що головний фокус зосереджений на нас. Але ж до народів Європи у росіян таке саме ставлення. Тільки озвучити публічно вони не можуть.

Нацизм у Росії не просто є. Наразі крайня форма націоналізму в цій державі проникла на вищий рівень і спокійнісінько поширюється серед населення, поступово роблячи це нормою.