Російський фінансовий сектор продовжують блокувати на Заході

14:19 27 травня Київ, Україна

Два великі банки Чехії - Creditas і UniCreditBank - підтвердили, що закривають рахунки росіянам і білорусам. І хоча причин вони не назвали, очевидно, що питання стосується використання банків для обходу санкцій.

Після того, як рахунки путінських олігархів були заморожені на Заході, диктатор втратив доступ до своїх грошей. Крім того, проблемою стали виведення накрадених грошей у росії. Тобто акція спрямована не на простих росіян, як могла б подати таку новину пропаганда кремля. Це зроблено для того, щоб путінський режим не використав позасанкційне ім'я росіянина, для введення або виведення грошей із західних банків.

Крім того, росія досі знаходить охочих заробити "кривавих грошей" у Європі. Купуючи лояльність політиків, держслужбовців, вербуючи шпигунів тощо, агресорові необхідно переказувати безготівкові гроші до країн ЄС. Проте блокування кіпрських банків, які перебувають у офшорній зоні, а тепер і повторення чеських колег ще більше ускладнює деструктивну роботу агресора за кордоном. Якщо ти вбиваєш людей за національною ознакою, будь готовий стати світовим вигнанцем і розплачуватися все життя.