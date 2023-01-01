Російський диктатор путін - сатана

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону. Данилов наголосив, що після 24 лютого українське суспільство потребує справедливості.
– Наше суспільство після 24 лютого потребує справедливості. Якщо ви ховаєте приналежність до Московського патріархату, до зв'язків з людьми, які моляться на території Росії за те, щоб нас убивали російські солдати, більш того, благословляють на вбивство, то як ви можете тоді взагалі дивитись у вічі (українцям, — Ред. ) ? – сказав секретар РНБО.
Данилова здивувало звернення намісника Києво-Печерської лаври, митрополита Павла до Зеленського з проханням не забирати в УПЦ МП храми на території лаври , які вона орендує.
- Ви до совісті своєї спочатку звернетеся. Навіщо ви приховуєте свою назву? Це несправедливо, люди повинні знати, куди вони ходять. Не маєте стосунку до РФ, то офіційно відхреститеся, скажіть, що Путін – Сатана. Сатана – той, хто ще там ходить, Кирило. Назвіть речі своїми іменами, і тоді буде справедливо, – додав він.
Росія вже давно вбиває в голови своєї "вати" різні фейки про "злих українців", московська пропаганда розпочала демонізацію України і нашого народу не з початком повномасштабного вторгнення російського окупанта на нашу землю, а задовго до того.Російські пропагандисти створюють образ українців і самої України як ворогів-демонів.
Таким чином пояснюючи власному народу та армії, навіщо вони мають воювати з іншим народом.
Так, є і буде завжди, адже це закладено на рівні свідомості, і коли це необхідно, ті,
хто хоче налаштувати нас проти будь-кого, вдаються до формування образів у масовій свідомості. Демонізація України російською пропагандою розпочалася активно ще з кінця 2013 року.
Тоді російський уряд цілеспрямований інструментами пропаганди, демонізацією українців
стравлює проти нас власне населення та населення східної України. Все це робиться для
ескалації насильства та розпалювання війни.
І цю війну розпалює колективний путін-сатана. Використовуючи при цьому своїх дрібних бісів у рясах, які служать в УПЦ мп.
Раніше стало відомо, що Мінкульт не рекомендуватиме Лаврському заповіднику продовжувати угоду з УПЦ МП щодо оренди Успенського собору та Трапезної церкви у Верхній лаврі.
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