Російський диктатор путін - сатана

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону. Данилов наголосив, що після 24 лютого українське суспільство потребує справедливості.

– Наше суспільство після 24 лютого потребує справедливості. Якщо ви ховаєте приналежність до Московського патріархату, до зв'язків з людьми, які моляться на території Росії за те, щоб нас убивали російські солдати, більш того, благословляють на вбивство, то як ви можете тоді взагалі дивитись у вічі (українцям, — Ред. ) ? – сказав секретар РНБО.

Данилова здивувало звернення намісника Києво-Печерської лаври, митрополита Павла до Зеленського з проханням не забирати в УПЦ МП храми на території лаври , які вона орендує.

- Ви до совісті своєї спочатку звернетеся. Навіщо ви приховуєте свою назву? Це несправедливо, люди повинні знати, куди вони ходять. Не маєте стосунку до РФ, то офіційно відхреститеся, скажіть, що Путін – Сатана. Сатана – той, хто ще там ходить, Кирило. Назвіть речі своїми іменами, і тоді буде справедливо, – додав він.

Росія вже давно вбиває в голови своєї "вати" різні фейки про "злих українців", московська пропаганда розпочала демонізацію України і нашого народу не з початком повномасштабного вторгнення російського окупанта на нашу землю, а задовго до того.

Російські пропагандисти створюють образ українців і самої України як ворогів-демонів

Таким чином пояснюючи власному народу та армії, навіщо вони мають воювати з іншим народом.Так, є і буде завжди, адже це закладено на рівні свідомості, і коли це необхідно, ті,хто хоче налаштувати нас проти будь-кого, вдаються до формування образів у масовій свідомості. Демонізація України російською пропагандою розпочалася активно ще з кінця 2013 року.Тоді російський уряд цілеспрямований інструментами пропаганди, демонізацією українцівстравлює проти нас власне населення та населення східної України. Все це робиться дляескалації насильства та розпалювання війни.І цю війну розпалює колективний путін-сатана. Використовуючи при цьому своїх дрібних бісів у рясах, які служать в УПЦ мп.

Раніше стало відомо, що Мінкульт не рекомендуватиме Лаврському заповіднику продовжувати угоду з УПЦ МП щодо оренди Успенського собору та Трапезної церкви у Верхній лаврі.