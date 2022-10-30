Російські дружини провокують своїх чоловіків вирушати вмирати

11:54 30 жовтня Київ, Україна

Ряд оглядачів зазначає, що у Росії склалася така ситуація – алкоголізм, безробіття, домашні насильства. Все це підштовхує російських жінок особисто брати участь у процесі мобілізації на боці військкоматів. Вони думають - "все одно зіп'ється, грошей не заробляє, то нехай краще йде воювати, загине, і я отримаю компенсацію".

Виходить, що понад 20 років свого правління, Путін створював усі умови для того, щоб населення прибувало у злиднях і, зрештою, готове було вирушати вмирати за гроші.. Справді, бункерна істота настільки довела своє населення, що рідні матері та дружини без жалю готові особисто вбити синів та чоловіків, якщо за це заплатять. Найпарадоксальніше, що росіяни підтримують у цьому Путіна.

При цьому вони ще вважають зрадниками той шар населення, який утік із країни, не бажаючи вмирати, в тому числі через гроші. Не зрозуміло, чи вдасться знову зробити з росіян – адекватних членів цивілізованого суспільства. Шанси туманні, адже за всю історію існування Росії вони так і залишилися цинічними, жорстокими, малоосвіченими і продажними.