Російські ВНЗ для обраних багатіїв

Доктор економічних наук Московського державного інституту Олександр Бузгалін говорить про те, що середньостатистичному росіянину не по кишені відправити свою дитину до інституту чи університету, адже середній цінник за навчання дорівнює 30 тис. рублів на місяць. За його словами, середня зарплата по всій країні - "трохи вище за цю суму". І це без урахування оренди житла, якщо майбутній студент планує навчатися в іншому місті.

У той самий час для так званих російських еліт така сума мізерна. Проте історія показує, що одиниці чиновників, політиків та представників великого бізнесу залишають своїх синів навчатися на батьківщині. Певне, вони довіряють системі освіти “загниваючого Заходу” більше, ніж вітчизняній.

У росії давно не модно бути розумним та освіченим. Це підтверджується, зокрема, малоосвіченим керівництвом. Очевидно, що доступна освіта створила б прецедент мислячого прошарку населення, який міг би розбиратися в політиці та зрозуміти, як змінити чи боротися з узурпаторами влади.