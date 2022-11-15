21:59 14 листопада Київ, Україна

Протягом довгих років державна медицина в Росії зазнавала стагнації. Ті, хто вирішив пов'язати своє життя з лікуванням, але не мав забезпечених та впливових батьків у приватних клініках, неодноразово скаржилися на жахливе забезпечення бюджетних лікарень. Тому вони можуть собі уявити, що відбувається в умовах війни.

Лікарі підпадають під мобілізацію в Росії та серед них, дійсно мало тих, хто добровільно хотів би опинитися на фронті. Тому спостерігається великий відтік медперсоналу з країни-агресора. Найчастіше, в російських глибинках, один фельдшер, а якщо пощастить, лікар, обслуговував кілька сіл. Десятки тисяч фахівців, що біжать, відкривають вражаючі перспективи.

Незабаром, у бюджетних лікарнях не буде кому працювати. Ті, хто не зможе втекти, вирушить на фронт в Україну, незалежно від статі. Лише забезпечені зможуть дозволити собі лікування у приватних клініках, які є у великих містах. А оскільки санкції продовжують знищувати економіку Росії, то й забезпечених, а отже, здорових людей ставатиме дедалі менше. Проблема нестачі лікарів у глибинках накопичувалася довгі роки в РФ, тепер же вона торкнеться і великих міст.