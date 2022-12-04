Російські "супергерої"

21:31 03 грудня Київ, Україна

Глава Республіки Комі Володимир Уйба заявив, що шість разів ухилився від «HIMARS» на Донбасі, під час його перебування на тимчасово окупованих територіях України. Або Уйба насправді не знає, що таке «HIMARS», або, як це заведено в Росії, політик вирішив усіх обдурити і виставити себе "героєм передової".

"Дивно", проте російській армії не так щастить під час "зустрічі" з "HIMARS". Рідко кому вдається залишитися хоча б неушкодженим після того, як американський РСЗВ узяв на приціл об'єкт. З точки зору Кремля, саме таких “везунчиків та героїв”, як Уйба, необхідно було відправляти на фронт, якби вони дійсно хотіли “захопити Київ за 3 дні”.