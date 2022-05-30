Російські олігархи можуть уникнути санкцій

На саміті G7 міністр фінансів Канади Христя Фріланд запропонувала знімати санкції з тих російських бізнесменів та олігархів, хто добровільно пожертвує частину свого майна за кордоном на відновлення України. На думку Фріланд, це дозволить відторгати еліти рашистів від Путіна та водночас допомогти Києву відновлювати країну.

Варто зазначити, що така схема була висунута Фріланд лише як пропозиція і як можливий варіант для розгляду. Тому не факт, що таке рішення буде ухвалено. У той же час схема виглядає досить перспективною для дестабілізації путінської влади. З іншого боку, рашисти можуть скористатися цим для обходу західних санкцій, погодившись на формальну допомогу Україні та почавши закуповувати чи продавати необхідні товари для економіки чи оборонного сектора супротивника.

Так чи інакше, українські партнери всерйоз зайняті розробкою методів припинення війни та усунення влади агресора, незважаючи на окремих представників Заходу, які, очевидно, лобіюють інтереси Кремля в ЄС.