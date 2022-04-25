Російські окупанти відібрали найкращих із найгірших, а тепер розстрілюють

Російські загарбники продовжують практику 80-річної давності, а саме використовують загороджувальні загони для розстрілу російських солдатів, що біжать з поля бою, і примусово призваних жителів окупованого Криму і Донбасу.

Губернатор Миколаївської області Віталій Кім повідомив, що минулими вихідними російські окупанти розстріляли своїх товаришів по службі на Херсонському напрямку.

Про це він сказав у своєму черговому відеозверненні, посилаючись на перехоплення розмови рашистів.

Так, Кім зазначив, що росіяни відступили назад і за це "їх розстріляли там чоловік 30".

"Частину з них розстріляли, частину погнали назад на передову", - сказав він.

Також губернатор Миколаївщини зазначив, що крім цього роботу загороджувальних загонів вирішили приховати. Для цього тіла розстріляних орків спалили.

"Дим йшов, кажуть, сморід стояв страшний", - сказав Кім, зазначивши, що в цей час ЗСУ не вели жодних обстрілів.

"Це вже зовсім ... Якщо орки там мене чують, то краще здаватися. Зі зброєю, з танками – премію отримаєте; без зброї – нам потрібні полонені, щоб міняти на маріупольських цивільних, полонених”, – пояснив він.

Варто зазначити, що іншими офіційними джерелами ця інформація поки що не підтверджена.

Нагадаємо, що про роботу в російській армії загороджувальних загонів з-поміж найманців путінського прихвосня кадирова стало відомо ще на початку березня, коли російські війська почали відступати на Київщині.

Далі за сюжетом мають у наступі брати участь російські зечки з саперними лопатками.