Російські червоні кхмери

21:31 19 травень Київ, Україна

14 травня в підмосковній Електросталі У Всеволодській школі №42 учні третього класу марширували по шкільному подвір'ю з автоматами в руках і співали «Ми - росіяни! З нами Бог!". Захід був організований з ініціативи адміністрації школи та УФСВП.

Заступник директора школи з безпеки Олена Карпачова уточнила, що це був шкільний огляд строю та пісні, присвячений Дню Перемоги. Вона сказала, що третьокласники тримали в руках іграшкові автомати. За словами заступника директора, ніхто з батьків не висловлював невдоволення з приводу заходу.

Не погоджуються з такою думкою батьки дітей. «Я думаю, що марширувати з автоматами неправильно на День перемоги. Це школярам створює установку, що війна це щось гарне», - сказав один з них.

Не пройшло і неділі з трагедії в Казанській школі. Ильназ Галявієв, який вважав себе «Богом», по звірячому вбив дев’ять чоловік, з яких семеро дітей. Під загрозою життя ще 15 постраждалих. А потім вони будуть розповідати, що в казанської трагедії винен інтернет та ігри?!!

Діти не народжуються вбивцями. Вони ними стають при відповідному вихованні. Але оскільки Кремль все більше концентрується не на вихованні справедливості та людяності у дітях, а, маскуючись патріотизмом на Кремлівський лад, заправляє мізки дітям покорою та нетерпимістю до всього «не кремлівського», то і нове покоління обирає собі відповідні настановам ігри та «іграшки».

Безумовно, в дітях треба виховувати патріотизм, патріотизм - це прекрасно. Але всьому свій час. Дитячий мозок повинен бути здатний переварити інформацію. Щоб не травмуватися нею, а засвоїти і виробити до неї ставлення. Особливість дитячої свідомості - воно, як губка, вбирає інформацію повністю, не розпізнаючи деталі. Деталізація приходить пізніше, коли формуються психічні процеси, коли у психіки з'являється більше можливостей для аналізу. А маленькі діти беззахисні. Вони повністю довіряють дорослим.

Під дзвінкі дівочі команди ведучої, третьокласники з автоматами марширують з абсолютно байдужими і зосередженими обличчями. Що може бути страшніше? До якого «світлого» майбутнього йдуть ці діти з вогнепальною зброєю? До того самого, до якого вже прийшов «казанський стрілок»...

Російська влада продовжує здійснювати процес мілітаризації освітнього процесу, метою якого є формування у свідомості дітей культу насильства, війни й ненависті до західних країн та України. Вона влаштовує численні масові заходи, спортивні й театралізовані шоу, дітей навчають основам військової справи і поводження зі зброєю, зокрема присутня пропаганда ненависті й культу насильства.

Дівчатка і хлопчики, як дресировані мавпочки, звикають до однодумності і жорстокості. Їх речівки, складені, зрозуміло, дорослими ідіотами, які будь за що намагаються вислужитися перед владою, - це чистої води екстремізм. Але коли екстремізм державний, то за нього не карають, а нагороджують.

Пропаганда жорстокості, дискримінації за релігійною і національною ознаками та втягнення неповнолітніх у політику... Яких тільки з нині діючих статей російського законодавства не було порушено в короткому виступі військово-стурбованих школярів Електросталі.

Влада РФ сама прищеплює дітям звичку до зброї: вчить правильно його тримати, збирати і розбирати, заряджати і навіть стріляти. Кремль сам відзначає призами їх влучність, але чомусь приходить в жах, коли діти починають стріляти та вбивати один в одного. І влада тут же намагається заборонити не державну пропаганду насильства та мілітаризму, а комп'ютерні ігри.

Але замість судового переслідування організатори конкурсу стройової підготовки, напевно, отримають премії або хоча б грамоти подяки. А школярам видадуть дипломи учасників за все це неподобство.

Як абсолютно справедливо сказала правозахисниця Валентина Потапова, «Дитина не може готуватися до війни, дитина має готуватися до миру. І якщо ми готуємо дітей до війни, то війна буде, а якщо готуємо до миру, то буде мир. Це аксіома!»