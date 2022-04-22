Російські Іроди: депутати Хакасії схвалили винищення немовлят

22 квітня на сесії парламенту Хакасії депутати схвалили та підтримали звіт глави республіки Коновалова про його роботу за 2021 рік. Більшість звіту — це жанр «нагородження непричетних», губернатору приписані в заслуги результати дій федеральної влади чи бізнес-структур, тобто до чого він не мав жодного відношення.
Але навіть у цей прилизаний звіт вимушено потрапили шокуючі дані, за які цілком відповідальний саме Коновалов та його команда.
Наприклад, у звіті написано, що за минулий рік дитяча смертність у Хакасії зросла на 41%! Ще страшніші показники материнської смертності, яка злетіла у 5,2 раза!
Щоб якось завуалювати ці жахливі факти, вони мають виправдання і посилання на пандемію. Мовляв, це все ковід проклятий, а ті, хто керував республікою та регіональною медициною – білі та пухнасті.
Але коронавірус гуляв по всій території країни. Однак у більшості регіонів, у тому числі сусідніх з Хакасією - рівень смертності не тільки не зріс, а й зменшився. Про це свідчать об'єктивні дані Інституту демографії ім. Вишневського.
За перше півріччя 2021 року в російській федерації померло 3057 дітей віком до 1 року, що на 127 осіб, або 4,0% менше, ніж за той же період 2020 року.
Коефіцієнт дитячої смертності у перерахунку на рік знизився до 4,3% проти 4,4% за даними за той же період 2020 року (на 2,3% менше).
Зниження дитячої смертності за даними за сім місяців 2021 року було менш істотним: кількість померлих до 1 року скоротилася на 92 особи, або 2,5% (3659 осіб за січень-липень 2021 року проти 3751 особи за той же період 2020 року). Коефіцієнт дитячої смертності залишився на тому ж рівні - 4,4%.
Якщо ж розглядати Сибірський федеральний округ, то, згідно з даними росстату, з дев'яти регіонів тільки в Хакасії та Туві відбулося зростання дитячої смертності, в решті суб'єктів спостерігається зниження.
Причому в Туві смертність немовлят зросла всього на 5,7%, тоді як у межі з нею і значно багатшої Хакасії - на дикі 41%!
Ці дані прямо вказують - загибель матерів та немовлят на совісті глави та уряду Хакасії. Це через їхні помилки, провали і недоробки в республіки з'явилося безліч нових дитячих могил.
Але депутати Верховної Ради Хакасії, зокрема, з найбільшої фракції «єдиної росії», не тільки «затвердили», а й «схвалили» (!) це побиття немовлят.
Лише троє людей голосували проти. Росія виростила своїх Іродів...
Щоб гарантовано забезпечити такий «одобрямс», з депутатами, за інсайдерськими даними, довго й активно працювали не лише вічний 82-річний спікер, єдинорос Володимир Штигашев, а й лідер фракції «ЄР» Світлана Могиліна.
P.S. Федеральне джерело, близьке до керівництва «єдиної росії», сьогодні повідомило: «Ми слідкуємо за діями партійної фракції у Верховній Раді Республіки Хакасія. З місць повідомляють про всі аспекти. Деякі рішення вимагатимуть розгляду. Поки що не йдеться про виключення будь-кого з лав ЄР, водночас кадрове питання в регіоні явно потребує уваги».
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