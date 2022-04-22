Російські Іроди: депутати Хакасії схвалили винищення немовлят

16:24 22 квітня Київ, Україна

22 квітня на сесії парламенту Хакасії депутати схвалили та підтримали звіт глави республіки Коновалова про його роботу за 2021 рік. Більшість звіту — це жанр «нагородження непричетних», губернатору приписані в заслуги результати дій федеральної влади чи бізнес-структур, тобто до чого він не мав жодного відношення.

Але навіть у цей прилизаний звіт вимушено потрапили шокуючі дані, за які цілком відповідальний саме Коновалов та його команда.

Наприклад, у звіті написано, що за минулий рік дитяча смертність у Хакасії зросла на 41%! Ще страшніші показники материнської смертності, яка злетіла у 5,2 раза!

Щоб якось завуалювати ці жахливі факти, вони мають виправдання і посилання на пандемію. Мовляв, це все ковід проклятий, а ті, хто керував республікою та регіональною медициною – білі та пухнасті.

Але коронавірус гуляв по всій території країни. Однак у більшості регіонів, у тому числі сусідніх з Хакасією - рівень смертності не тільки не зріс, а й зменшився. Про це свідчать об'єктивні дані Інституту демографії ім. Вишневського.