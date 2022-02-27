Російські чиновники прокинулися

Офіційний заклик зупинити війну надійшов від депутата КПРФ Михайла Матвєєва, одного з тих, хто голосував за початок війни з Україною.

Він заявив, що "голосував за початок військової операції" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Тим не менш, те, що зараз в Україні повномасштабна війна для нього стало шоком, адже, за словами Матвєєва, про це не йшлося.

Звичайно, депутат КПРФ боїться відповіді путінського режиму, який неодмінно піде. Водночас це говорить про те, що російські еліти почали втрачати свої гроші через божевілля кремлівського карлика, а це головний стимул для еліт повалити Путіна зі своєї посади.

25 лютого діти олігарха Абрамовича та прес-секретаря Пєскова виставили пости у соціальну мережу – “ні війні”. Через деякий час пост дочки Пєскова був видалений. Але якщо вчора писало молоде покоління злодіїв, то тепер почали говорити про катастрофу війни в Україні офіційні представники уряду РФ. Не виключено, що найближчим часом можна буде спостерігати заклики зупинити війну з інших членів окупаційного уряду.. Розкол у ставці глави Кремля розпочався. Війна в Україні – це самогубство для Путіна, який за собою потягне Росію та всіх росіян. У них було достатньо часу, щоб скинути тирана, але вони відмахнулися від цього, вважаючи за краще жити під керівництвом бандита та злодія з 90-х. Тепер пожинатимуть плоди своєї байдужості.