Російські частини розграбували ще до наступу на Україну

Варто зазначити, що армія у будь-якій країні є переважно засекреченим сектором економіки. У рашистів – тим паче. Ніхто не рахує, скільки снарядів та патронів вистрілюється на навчаннях, ніхто не може підтвердити чи перевірити, чи реально було модернізовано зброю. Все це контролюється виключно армією, в якій у випадку з окупантами абсолютно всі представники цього відомства зацікавлені в отриманні незаконного заробітку.

У зв'язку з цим, голова НАЗК України подякував Сергію Шойгу "за неоціненний внесок у те, що російські засоби та ресурси для нападу на Україну були розкрадені ще на етапі їхнього накопичення на кордоні". Серед іншого відзначалися такі особливості екіпірування рашистів:

- захист російських танків Т-72 та Т-80, виготовлений з картонних лотків з-під яєць;

- бронежилети, виготовлені з картону замість броньованих пластин, надіті на членів екіпажу захопленого російського бронеавтомобіля Барнаул-Т;

- Використання для пересування особового складу автомобіля ЗІЛ-130.

Цікаво, якою буде реакція у ставці рашистів? Адже сховати це від верхівки Кремля тепер буде складно. Копії листа були надіслані до Держдуми РФ, Ради Федерації та Фонду боротьби з корупцією. Ось так рашисти ставляться самі до себе, відправляючи на вірну смерть співгромадян, прикриваючись патріотичними гаслами і хвалючись на весь світ "новим озброєнням" та "сучасними засобами захисту".