Російська "труба" як спосіб маніпулювання Кремлем

Володимир Зеленський відвідав саміт «Східного партнерства» у Брюсселі. Окрім іншого, він зазначив, що російський політичний проєкт "Північний потік-2" є серйозним інструментом у діалозі з РФ.

Президент також підкреслив, що новий канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив бажання “відкрити вікно діалогу з Путіним”: “Мені здається, досить холодно, щоб ось так відкривати вікна. Потрібно точно розуміти, що там, за вікнами. Якщо б канцлер запитав мене — ми давно сусіди і добре знаємо один одного з колегами з РФ — ми б йому сказали, що там спочатку треба з'ясувати, що там. Сніг, дощ, чи тобі раді”, - прокоментував висловлювання Шольца Зеленський.

Президент України також зазначив, що дії щодо «Північного потоку-2», зокрема, економічні санкції, знаходяться повністю в руках Європи. Можливе запровадження нових обмежень щодо проєкту і навіть розмова про це можуть залучити Путіна до діалогу про виконання «Мінських домовленостей». Загалом, це не лише на користь України, а й країн ЄС, адже загроза безпеці, яка походить від російського газопроводу, у майбутньому може набути найширшого масштабу.