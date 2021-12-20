Останні кілька років, Росія всюди бачить “ворогів русофобів”, які ведуть свою діяльність проти всіх росіян планети і стають загрозою для “русского мира”.

Незважаючи на агресію з боку Кремля, в Україні досі вивчають російську культуру, не використовуючи ворожого вектора. Проте Росія вирішила, що на окупованих нею територіях України необхідно весь час нагадувати місцевому населенню про тіні за спиною.

Так, російська освіта на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей зараз тісно переплетена з "героями" НЗФ (незаконні збройні формування). Вони приходять до шкіл та розповідають про те, як вони вбивали “бандерівців” на фронті, а також призивають молоде покоління, яке в майбутньому приєднається до НЗФ.

Крім "військово-патріотичної" тематики, так звана адміністрація ОРДЛО, має намір перевчити 6000 викладачів, щоб вони могли навчати дітей за російськими стандартами. Про це говорить заступник так званого уряду «ДНР» Володимир Антонов. За його словами, це необхідно зробити, тому що "українське міністерство освіти збожеволіло і дітей тепер навчають нової, націоналістичної історії, про те, що, нібито, існували великі укри, які викопали море, придумали колесо" тощо.

Російські ЗМІ всерйоз у свій час поширювали фейкові новини про українську історію. Вони казали, що, нібито, історики в Україні розповідають про “великих укрів, які викопали Чорне море, а гори Кавказу – це відвали ґрунту, що утворилися внаслідок копання моря”. Основою цього стало українське гумористичне шоу, яке було використане в російській пропаганді, а так звані «ДНР» та «ЛНР» використовують цю “качку” досі, щоб почати вивчати науку за російським стандартом.

Зрозуміло, що це робиться для формування в дітей російського мислення про “великих вождів минулого і вождя теперішнього, про героїв, які вбивають всіх підряд в ім'я російського миру”. На жаль, після масового отупіння населення російською пропагандою, українці на окупованих територіях Донбасу важко сприйматимуть правдиві, задокументовані факти, які суперечать російській історії.