Російська пропаганда скаженіє через удари по Криму

Варто зазначити, що українське військове командування не заперечує і не підтверджує своєї участі у завданні ударів по російській військовій інфраструктурі в Криму. Кремлівські пропагандисти також не визначилися з тим, що сталося насправді. В одних випадках - "головотяпство", в інших - "куріння в недозволених місцях", по-третє - "довільна детонація боєприпасів". Сторонні спостерігачі стверджують, що бачили безпілотник, ракети, а хтось говорить про авіацію. Так чи інакше, поступово та впевнено Україна просувається все далі і далі своєю територією, знищуючи склади боєприпасів, командні пункти та центри забезпечення окупантів.

Ймовірно, у кремлі не чекали на удари по Криму. Про це говорить як слабкий захист військових об'єктів, так і невизначеність версій російських пропагандистів, які не знайшли відповідного розділу у своїх методичках. У звичному стилі вони вирішили змістити увагу своєї зомбі-аудиторії в інший бік. Не придумавши нічого кращого, пропагандисти розкритикували одяг українського президента Володимира Зеленського. Їм "жахливо не сподобалося", що лідер країни зустрічається з іноземними партнерами у футболці. Таким чином вони хочуть перенаправити гнів росіян, викликаний великими тактичними поразками російської армії, на Володимира Зеленського.

Подібна істерика пропагандистів не може не викликати посмішки, адже, як би вони не намагалися, тисячі росіян кілька годин перебувають у черзі перед кримським мостом, щоб залишити окуповану українську територію. Замість того, щоб обговорювати зовнішній вигляд Зеленського, російські ЗМІ могли б попередити про небезпеку свій народ та обмежити пересування мостом, оскільки він є однією з основних цілей ЗСУ вже довгий час. Але росії начхати на своїх громадян. Натомість, їх краще обдурити, заявивши, що “причин для паніки немає” і лаяти українського президента за те, що під час війни він не одягає піджак із краваткою. До речі, найближчим часом можна буде визначити лояльні росії західні ЗМІ, які також підхоплять цю по-справжньому абсурдну тему.