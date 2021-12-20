Російська пропаганда проти української системи охорони здоров'я

За словами заступниці міністра охорони здоров'я України з цифрового розвитку Марії Карчевич, останнім часом з'являється відверто хибна інформація про реформу електронних лікарняних та роботу електронної системи охорони здоров'я: “У всіх матеріалах використовуються знайомі наративи російського телебачення про те, що система не витримує, а люди начебто б відмовляються від отримання послуг. Цікаво, що подібні меседжі публікуються групою проросійських видань. Методами російської пропаганди в Україні намагаються посіяти недовіру до державних медичних послуг та дестабілізувати ситуацію у системі охорони здоров'я”.

Росія веде гібридну війну, а засоби інформації є одним з основних знарядь у цій справі. Найгірше, що українці вірять у це. Особливо старше покоління, яке звикло довіряти першій побаченій інформації на екрані будь-якого пристрою. Дуже важливо перевіряти отриману інформацію, навіть якщо вона не викликає сумніву. Більше того, не варто вірити проросійським ЗМІ, оскільки вони ведуть мовлення через призму Кремля, з потрібними йому наративами.

Уряд України не зацікавлений у знищенні своїх громадян, про що свідчать проведені реформи та бажання вступити до ЄС. Це знак, що країна є демократичною державою, а не тоталітарною, як Росія чи Білорусія. І тому система правління намагається покращити життя громадян, нехай інколи їм здається, що це не так.