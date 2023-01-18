Російська пропаганда вигадала, що в Україні створюється нова релігія «бандеро-язичництво»

Як ще змусити вбивати собі таких?

Потрібно вигадати такий образ, який матиме людську подобу на епітети до нього будуть найжахливіші.

І тепер за допомогою російської армії це треба припинити, бо сатаністи наступають.

російська пропаганда продовжує вигадувати для своєї аудиторії різні страхи щодо України, у тому числі у сфері релігії. Чергові перли рафінованого марення були опубліковані в «Комсомольській правді».

Назва цього опусу для звичайного скріпно-православного росіянина вже має викликати жах: «Україна створює нову релігію – бандеро-язичництво».

Експертом з релігійного питання в Україні виступив професор Московського державного лінгвістичного університету Роман Силантьєв та керівник правозахисного центру Всесвітнього російського народного собору.

Він заявив:

«Там в основі неоязичництво. Причому цілком сатанінського характеру. Тож якщо в них, не дай боже, все вийде і вони там років 10-20 ще протягнуть, то вони матимуть езотеричний нацизм. Християнство витісняють із еліт».

Цей «експерт» у такий спосіб реагував на ПЦУ, називав цю церкву «розкольниками», «сектою».

Розповідав про нібито гоніння в Україні на УПЦ мп. Силантьєв заявив, що росія має це швидко припинити. А пропагандисти додали, що за допомогою російської армії.

Досить показово, що російсько-православні експерти не бачать, як центральними каналами Росії, в прайм-таймах транслюються шаманські обряди. Шамани - язичники і ці язичники роблять прогнози для російських еліт, чиновників і транслюють своє марення на всю російську вату.

Взагалі в Росії Романа Силантьєва вважають ісламофобом. У 2005 році Рада муфтіїв Росії офіційно звинуватила Силантьєва у спотворенні фактів у його книгах про іслам.

Крім того, Силантьєв уже заявляв, що росія воює в Україні із сатаністами.

Все це спрямоване на обґрунтування перед росіянами нової хвилі мобілізації.. Ось так московські царіки дурять свій народ і зомбують нове "м'ясо" на війну.