Російська пропаганда використовує українські матеріали у своїх цілях

19 лютого журналісти побували у будівлі зруйнованого дитячого садка у Станиці Луганській. Під час зняття відео були чутні звуки пострілів і розриви снарядів вдалині. Після публікації відео через кілька хвилин російські пропагандисти видалили водяні знаки матеріалу «ДП МПІУ» і представили сюжет від свого імені. При цьому у підписі до відео стверджувалося, що вогонь веде українська сторона та стріляють прямо з будівлі дитячого садка.

Незважаючи на те, що звуки стрілянини звучали далеко, пропагандисти, вилучивши позначки українського видавництва, не дали можливості своїм глядачам звернутися до першоджерела відео. Таким чином агресор перевертає інформацію з ніг на голову, зомбуючи своє населення, виставляючи Росію та підконтрольних їй терористів у вигляді жертв. Люди не здатні думати і аналізувати самостійно, найбільш схильні до дії дезінформації.