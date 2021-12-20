Російська морська провокація

Чергова дезінформація з боку ФСБ РФ та Кремля загалом. Військово-морські сили Росії повідомили, що у бік Керченської протоки рухався український військовий корабель «Донбас» та не реагував на радіоповідомлення.

У Міноборони України відразу дали спростування цієї інформації. Олексій Резніков заявив, що це чергова дезінформація з боку Росії. Корабель Донбас рухається на базу.

Росіян збентежив той факт, що український корабель взагалі перебував у полі їхнього зору. Проте Азовське море Україна, на жаль, ділить із Росією і має таке ж право використовувати його, як і країна-агресор. Будь-які заяви Кремля про українські маневри всередині моря не мають сенсу, тому що не несуть під собою юридичної підстави. Українські кораблі також можуть перетинати і Керченську протоку, оскільки мають на це право.