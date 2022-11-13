Російська могилізація продовжується

11:14 13 листопада Київ, Україна

Житель Уфи повідомив журналістам, що йому зателефонували з військкомату вже після оголошення Путіним про закінчення мобілізації та наказали з'явитися до військкомату. Вже на місці росіянину вручили повістку, де було сказано прибути до пункту збору 17 листопада.

Реальні цифри мобілізованих не співпадають із планами Міноборони РФ набрати 300 тис. новобранців. Багато, так звані, "новобранці" це контрактники, які на момент початку мобілізації перебували в Україні. Вони мали закінчитися контракт, проте їх насильно змусили його продовжити, або вони самостійно це зробили.

Крім того, за перші 40 днів стало відомо про сотні загиблих, поранених і мобілізованих, що потрапили в полон. Ряди окупантів рідшають, не встигаючи заповнюватися на 100%.

Природно, що в таких умовах, про жодне припинення мобілізації в Росії не може бути й мови, тільки якщо Путін не вирішив припинити війну.. Ймовірно, оголошенням про завершення кампанії з набору свіжого гарматного м'яса стала політична складова, а також набір осіннього призову, що почався.

По-перше, навіть зомбоване населення РФ негативно сприйняло новину про мобілізацію, і хто зміг – втік. По-друге, заклик на термінову службу тягне за собою посилення навантаження на і без того ні на що не здатну інфраструктуру Міноборони агресора.

У будь-якому випадку, могилізація в Росії продовжиться до останньої людини, включаючи жінок, дітей з «Юнармії», а також старих та інвалідів, незважаючи на вигадки голів Кремля, що говорять.