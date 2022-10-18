Російська могилізація йде повним ходом

Мобілізовані з Челябінської області загинули у кількості п'яти штук за неназваних обставин в Україні. Очевидно, що вони не пройшли ніякої підготовки і були кинуті вмирати, як передбачалося, з єдиною метою – заповнити втрати особового складу на фронті.

Що характерно, могилізація росіян відбувається й у росії. Лише за опублікованими даними, понад 10 людей померло в навчальних частинах, після призову їх за повісткою. Це як інсульти, серцеві напади, так і отруєння алкоголем та передозування наркотиками.

Але, що найцікавіше, росіянам почали розносити повістки додому, залишаючи їх у дверях квартир та поштових скриньках. Тобто ці папірці тепер можна просто викинути. Це означає, що кремлю не вдасться не те, що 300 тис. мобілізувати, а хоча б більше 100 тис. назбирати, не кажучи вже про мільйонне поповнення. При цьому міноборони, як завжди, звітуватиме путіну про призов чи не всього населення рф.

Весь цей фарс з мобілізацією - черговий хід пропаганди із залякування та деморалізації противника, такий самий “успішний”, як і вся російська армія. Насправді це нестандартна могилізація власного населення.