Росія заборонила діяльність та закрила офіційне представництво у Москві німецького незалежного ЗМІ «Deutsche Welle». Це сталося після того, як Німеччина відмовила в акредитації російського пропагандистського телеканалу "Russia Today".

Очевидно, що RT, підконтрольний Кремлю телеканал, транслював матеріали пропагандистської спрямованості. Це означає, що інформація телеканалу завжди спотворена, не відповідає дійсності або не має компетентних, авторитетних джерел.

Тому не можна порівнювати DW і RT, оскільки німецька газета не є провладним ЗМІ. Дії Кремля, як і у випадку з вигоном іноземних дипломатів на помсту країнам, які вигнали російських шпигунів, більше нагадує істерію.

RT являє собою свого роду пропагандистську зброю, яку Росія створювала і просувала в тих країнах, в яких тільки могла. Велика діаспора в Німеччині, яка споживає інформацію з цього ресурсу, могла представляти лояльну силу по відношенню до Кремля. Однак тепер, люди поступово прийдуть до тями, коли позбавлятися “зомбуючого” федерального телеканалу.