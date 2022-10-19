Російська армія буде знищена

21:15 18 жовтня Київ, Україна

Шантаж Путіна завдати ядерного удару по Україні залишається лише шантажем. Проте очевидно, що бункерний загнаний у кут, тому ймовірність застосування зброї масового ураження підвищується. На даний момент він виставляє себе посміховиськом, при будь-якій нагоді погрожуючи “вдарити по центрах прийняття рішень” і кожного разу цього не роблячи. Мабуть, Україна, ЗСУ та Захід перейшли усі “червоні лінії”, які накреслив Путін, проте ядерного удару все немає та немає. Це створює напругу серед зомбованих і рано чи пізно остаточно дискредитує чекіста у їхніх очах. Щоб цього не допустити, бункерний дід все ж таки може піти на фатальний для себе крок.

Розуміючи всю небезпеку ситуації, Захід виступив із попередженнями, а в деяких випадках із загрозами Кремлю.. Так, голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив: Є ядерна загроза і Путін каже, що він не блефує. Ну, він не може собі дозволити блеф. Мабуть ясно: люди, які підтримують Україну, ЄС, держави-члени, США, НАТО не блефують також. Будь-яка ядерна атака проти України створить відповідь. Не ядерна відповідь, але така потужна відповідь з військового боку, що російська армія буде повністю знищена”. Тепер зрозуміло, якщо чекіст все ж таки зважиться використовувати зброю масової поразки в Україні, НАТО вступити у війну.. А цього, мабуть, Путін боїться більше у відповідь ядерного удару по Росії.

Справа в тому, що окрім знищення армії окупантів на території України, в РФ також відбудеться довга низка диверсій на військових об'єктах. Але, що найнебезпечніше для Путіна, термін його життя піде на годинник, адже розвідники США знаходяться в безпосередній близькості до чекіста і постійно зливають дані про майбутні кроки маразматичного діда. Російський ядерний удар – остання ексалація, яку зможе зробити Путін.