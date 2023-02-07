«Росії потрібні раби – усім працювати»

11:18 07 лютого Київ, Україна

2018 року путін підвищив пенсійний вік. Як це зазвичай буває – господар кремля спочатку пообіцяв, що ніхто пенсійний вік не підвищуватиме, а потім особисто підписав указ. Хай там що, 2023 стане першим в історії росії, коли ніхто з росіян не вийде на пенсію. Також на відпочинок не вийдуть і 2025 року, і 2027-го.

Дивно, як це взагалі у кремлі не ухвалили закон довічного використання праці “холопів” за їжу. Напевно, єдина причина цього – вибори. Адже саме серед пансіонерів відзначається найвищий рівень підтримки путіна та його партії «Єдина росія».

В іншому, від непрацездатних людей намагаються позбутися, як тільки можна. Для них і державні лікарні “підвищеного комфорту” для цього передбачені, і контейнери з простроченою їжею біля магазинів та пенсії, нижчі за 100 доларів на місяць. І все одно, телевізійна пропаганда робить все, щоб пенсіонери були переконані – «росія – найкраща у світі країна, а путін – найкращий у світі президент».