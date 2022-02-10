Росія продовжує інформаційну війну проти України

В Україні з 21 вересня стартували військові навчання «Об'єднані зусилля - 2020». Командно-штабні навчання створені для виконання стратегічних завдань в багатонаціональному середовищі (британці, американці) за стандартами НАТО.
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насильство та знущання з цивільного населення (апробовано в Балтії);
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забруднення оточуючого середовища, включно з втратою небезпечних боєприпасів;
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спалах епідемії, яку приховують;
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аварія бойової техніки і загибель солдатів;
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посилення небезпеки військового вторгнення Росії та/або "загроза остаточно зіпсувати стосунки" з РФ (головна теза "Україна як платцдарм для удару по РФ");
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незадоволення місцевого населення з будь-якого приводу, в тому числі надуманими проблемами для місцевого бізнесу та "ускладненням" транспортного сполучення в регіоні;
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торгівля зброєю, наркотиками та алкоголем;
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конфлікти з місцевим населенням на релігійно-побутовому грунті;
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збитки для місцевої інфраструктури, доріг (згадуємо масові організовані істерики щодо "пошкодження танковими траками асфальту на Хрещатику" під час військового параду).
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