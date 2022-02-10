Росія продовжує інформаційну війну проти України

В першу чергу зниження рівня і значення подій, а також того, що відбувається, у відповідь на Кавказ-2020, використовуючи комплекс фейків і дезінформації, серед яких:

насильство та знущання з цивільного населення (апробовано в Балтії);

забруднення оточуючого середовища, включно з втратою небезпечних боєприпасів;

спалах епідемії, яку приховують;

аварія бойової техніки і загибель солдатів;

посилення небезпеки військового вторгнення Росії та/або "загроза остаточно зіпсувати стосунки" з РФ (головна теза "Україна як платцдарм для удару по РФ");

незадоволення місцевого населення з будь-якого приводу, в тому числі надуманими проблемами для місцевого бізнесу та "ускладненням" транспортного сполучення в регіоні;

торгівля зброєю, наркотиками та алкоголем;

конфлікти з місцевим населенням на релігійно-побутовому грунті;

збитки для місцевої інфраструктури, доріг (згадуємо масові організовані істерики щодо "пошкодження танковими траками асфальту на Хрещатику" під час військового параду). Це короткий прогноз тем, які знаходяться в арсеналі російських сил інформаційно-психологічних операцій, і які вже неодноразово застосовувалися як в Україні, так і в деяких пострадянських країнах Євросоюзу.