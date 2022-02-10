Росія продовжує інформаційну війну проти України

15:01 21 вересень Київ, Україна

В Україні з 21 вересня стартували військові навчання «Об'єднані зусилля - 2020». Командно-штабні навчання створені для виконання стратегічних завдань в багатонаціональному середовищі (британці, американці) за стандартами НАТО.

Фото: Российские фейки об Украине: новый всплеск инфогрязи
 
З урахуванням того, що українські навчання проходять у відповідь на російський «Кавказ-2020», в якому відкрито працюють по повномасштабному вторгненню збройних сил Росії в Україну, РФ спробує дискредитувати військові навчання в Україні та довести, що вони завдають шкоди, в першу чергу, населенню України.
 
Які тези будуть використовувати сили інформаційно-психологічних диверсій РФ?
 
Фото: Российские фейки об Украине: новый всплеск инфогрязи
 
В першу чергу зниження рівня і значення подій, а також того, що відбувається, у відповідь на Кавказ-2020, використовуючи комплекс фейків і дезінформації, серед яких:

  • насильство та знущання з цивільного населення (апробовано в Балтії);

  • забруднення оточуючого середовища, включно з втратою небезпечних боєприпасів;

  • спалах епідемії, яку приховують;

  • аварія бойової техніки і загибель солдатів;

  • посилення небезпеки військового вторгнення Росії та/або "загроза остаточно зіпсувати стосунки" з РФ (головна теза "Україна як платцдарм для удару по РФ");

  • незадоволення місцевого населення з будь-якого приводу, в тому числі надуманими проблемами для місцевого бізнесу та "ускладненням" транспортного сполучення в регіоні;

  • торгівля зброєю, наркотиками та алкоголем;

  • конфлікти з місцевим населенням на релігійно-побутовому грунті;

  • збитки для місцевої інфраструктури, доріг (згадуємо масові організовані істерики щодо "пошкодження танковими траками асфальту на Хрещатику" під час військового параду).

Це короткий прогноз тем, які знаходяться в арсеналі російських сил інформаційно-психологічних операцій, і які вже неодноразово застосовувалися як в Україні, так і в деяких пострадянських країнах Євросоюзу.