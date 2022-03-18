Російська стратегія - обман!

Російські ЗМІ активно просувають кремлівську пропаганду. Так, одними із сталих наративів, які регулярно просуває російська пропаганда є наступні: «незаконне захоплення влади в Україні внаслідок повалення законного керівництва»; «Україна – фашистська держава»; дискредитація українських Збройних сил; роль Заходу в подіях в Україні. Зрозуміло, що з певним періодом всі ці меседжі оновлюють змістовий акцент та наповнення.

Екстремізм та націоналізм в Україні є однією з найпоширеніших тем, яку просувають російські ЗМІ. Для цієї тематики Кремль активно використовує маніпуляцію, дезінформацію та фейкову інформацію.

Так, нещодавно В.Путін прокоментував законопроєкт В.Зеленського, який не включає росіян до переліку корінних народів України та порівняв його із «практикою нацистської Німеччини». Президент України в свою чергу нагадав, що українці воювали разом з десятками народів проти нацизму.

Кремлівська пропаганда та дезінформація, які поширюються проти України з політичними та військовими цілями, спрямовані на дискредитацію проєвропейської та прозахідної позиції України та Євромайдану, обвинувачення України в причетності до організації білоруських протестів.

Одною із наратив кремля є дискредитація діючої влади України, тому вони намагаються посіяти в головах українців думку, що «слуги народу» на чолі зі своїм лідером неспроможні виконувати покладених на них завдань – зміцнювати економіку і Збройні сили, плекати науку й культуру, творити політичну націю.

Кремлівська пропаганда поширює меседжі про залежності В.Зеленського від США та МВФ, називають президента України та його оточення некомпетентними, а результати їхньої роботи — провальними. Але, чомусь, російські медіа забувають розповідати про те, що Україні краще за Росію вдається боротись із коронавірусною пандемією, а кількість хворих і померлих тут на порядок менша, ніж у Росії. Натомість порівнюють Зеленського із Порошенком та називають «поганою копією Порошенка» зазначають, що він підтримує утиски російськомовних українців і підтримує продовження війни на Донбасі.

Російські ЗМІ перебільшують невдачі й помилки українського президента, замовчують успіхи та називають його залежним від Заходу. Дискредитація й приниження В.Зеленського — головний напрям пропагандистських зусиль проросійських медіа. Кремлівські ЗМІ нападаючи на Зеленського намагаються відвернути увагу аудиторії від внутрішніх російських проблем, наприклад таких, як боротьба з коронавірусною пандемією.