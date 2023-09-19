Ризики для енергетичної галузі через мобілізацію

11:44 06 вересня Київ, Україна

Незабаром новий опалювальний сезон, і боюсь, що зараз ситуація навіть складніше, ніж минулого року.

Труднощі з енергетикою вже почалися, навантаження на атомні і теплові електростанції величезна, а працювати нікому. На об'єктах критичної інфраструктури вкрай потрібні кваліфіковані спеціалісти, проте отримати роботу вони тепер можуть тільки, якщо вони перебувають на військовому обліку. Бажаючих працювати на таких умовах стає значно менше. До того ж роботодавці тепер набирають не досвідчених спеціалістів, а переважно жінок і непридатних до служби чоловіків. Одночасно з цим почастішали випадки мобілізації військовозобов'язаних фахівців, які раніше були внесені до списків для надання "броні".

Нещодавно у мережі з'явилося звернення до голови Вінницької обласної військової адміністрації Сергія Борзова, в якому директор ДТЕК Ладижинська ТЕС просить надати відстрочку від військової служби військовозобов'язаним співробітникам.

Все вказує на те, що варто чекати великих проблем з енергетикою. При цьому еліти (олігархи, чиновники тощо), якщо згадати минулу зиму з віяловими відключеннями електроенергії і водночас з курортами, розважальними закладами та урядовими кварталами, де світло не вимикалося, ймовірно знов зовсім на помітять виниклих труднощів. На жаль, про звичайних людей ніхто не думає.