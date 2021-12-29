РФ озброює НВФ

З розвідданих випливає, що Росія збільшила постачання зброї, військової техніки та живої сили до окупованих районів Донецької та Луганської областей. Серед іншого, НВФ отримали від Кремля засоби радіоелектронної боротьби, БПЛА та пальне.

Також для прихованого постачання майна військового призначення окупанти використовували так звані "гуманітарні конвої". Водночас Росією значно збільшено постачання до з'єднань та частин окупаційних військ бойових броньованих машин – як нових, так і відновлених чи модернізованих на російських ремонтних підприємствах” – заявили у Міністерстві оборони України.

Росія продовжує постачати НВФ зброєю та живою силою. Найманці з РФ та регулярні кадрові офіцери стягуються на окуповані території. Розмови із Заходом не призвели до того, що Путін розпочав деескалацію. Невже дії РФ не заслуговують на дії у відповідь з боку США та ЄС? Озброєння незаконних військових формувань державою вже є міжнародним злочином, а з урахуванням можливого масштабного вторгнення Росії в Україну заходи повинні вживатися блискавично. Велика політика може призвести до багатотисячних жертв.