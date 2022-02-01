РФ ЗНОВУ ПЛАНУЄ анексувати ВІРМЕНІЇ.

Для вірменських патріотів наближається смутні часи. На тлі внутрішньополітичної кризи, викликаного конфліктом між прем'єр-міністром, військовими і опозицією кремлівська пропаганда почала активно готувати громадську думку обох країн до інтеграції Вірменії до складу союзної держави РФ і Білорусі. Численні «експерти» вправляються в складанні найбільш переконливих словесних формулювань і пошуку потрібних аргументів. Паралельно, з метою силового аргументу реалізації цього сценарію, на півдні Вірменії озброєні сили РФ вже створили два додаткових військових опорних пункти в посилення основної військової бази яка дислокується в Гюмрі з 1995 року і налічує близько 4 тис. Осіб.

Пропагандисти нав'язують вірменському народу думка, що Вірменія - це країна зі слабкою економікою яка повністю оточена ворогами. На їхню думку, очевидно, що ні про яку самостійної політики не може йти й мови, країну просто розтерзають сильні суперники у вигляді Туреччини і Азербайджану. Єдиний друг Вірменії - це Росія.

Ось лише кілька тез які повинні підготувати громадську думку до майбутньої анексії РФ території Республіки Вірменія:

«В основу подальшого зміцнення безпеки РА повинна бути покладена ретельно опрацьована система по входженню Республіки Вірменія в Союзну державу Росії і Білорусії. Саме в цьому і є єдина умова збереження незалежності і суверенітету вірменської державності - єдиного надійного гаранта існування Республіки Вірменія. » - заявив голова вірменської партії «Національне Єднання» А. Гегамян

Йому в унісон віщає ще один "експерт" -

«Вважаю, що одним з головних пріоритетів майбутнього уряду Вірменії повинно стати входження нашої республіки в Союзну державу Росії і Білорусії. Це дозволить забезпечувати фізичну безпеку громадян Вірменії та допоможе розвитку економіки країни », - підкреслив член Євразійського експертного клубу Г. Баласанян в ході проведення круглого столу «Актуальні питання вірмено-російського стратегічного союзу перед обличчям загроз і викликів сучасності».

Треба відзначити, що з 1992 року Вірменія є членом Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ), який в даний час об'єднує також Білорусь, Казахстан, Киргизію, Таджикистан і Росію.

Формально цілями Організації є зміцнення миру, міжнародної та регіональної безпеки і стабільності, захист на колективній основі незалежності, територіальної цілісності і суверенітету держав-членів, пріоритет в досягненні яких віддається політичним засобам.

За фактом країни-члени ОДКБ постійно знаходяться в зоні ризику втрати суверенітету і територіальної цілісності в результаті політичних інтриг РФ як ключового гравця ОДКБ.

Наприклад. Росія вже тричі навмисно підставила Вірменію. Спочатку продавши за 100 мільйонів американських доларів дивізіон ОТРК «Іскандер-Е», укомплектований дефектними ракетами, а після змусивши публічно збрехати вірменського прем'єр-міністр.

Передісторія військово-політичного маразму детально викладена в попередній публікації «Іскандергейт» або історія про те, як РФ тричі підставила Вірменію ».

Вся ця історія повинна бути уважно вивчена і взята до уваги не тільки країнами-учасницями Організації Договору про колективну безпеку, але також і іншими партнерами в сфері ВТС, яким РФ продає надлишки свого «передового» озброєння. Вони морально повинні бути готові до того, що у вирішальний момент закуплене втридорога зброя не зможе виконати свою першочергову задачу і винуватими будуть тільки самі покупці.

Єдиною можливістю для країн, які перебувають у сфері геополітичних інтересів РФ є їх приєднання до НАТО - військово-політичний блок, який об'єднує більшість країн Європи, США і Канади. Відповідно до статутних документів Альянсу, головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи і безпеки країн-членів з використанням політичних і військових засобів. НАТО дотримується спільних для Альянсу цінностей демократії, свободи особистості, верховенства права та мирного розв'язання конфліктів і підтримує ці цінності в усьому євроатлантичному регіоні. Основоположним принципом Альянсу є спільність поглядів між північноамериканськими та європейськими членами НАТО, які поділяють однакові цінності і інтереси і віддані справі збереження демократичних принципів, робить нероздільною безпеки Європи і Північної Америки. Альянс стоїть на захисті своїх країн-членів від загрози агресії: головним військово-політичним принципом організації є система колективної безпеки, тобто загальних організованих дій всіх її членів у відповідь на напад ззовні.