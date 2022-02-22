РФ намагається легалізувати анексований Крим, використовуючи конфлікт в Карабаху

20:23 29 вересень Київ, Україна

Колаборант і аферист Руслан Бальбека з Єдиної Росії запропонував створити на території окупованого Криму "переговорний майданчик" для вирішення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном.



Згідно з озвученими «депутатом» тезами, РФ готова влаштувати «переговорний пункт» між Баку та Єреваном в окупованому й мілітаризованому Криму. Такі інформаційні провокації є частиною політики російського режиму в переконанні світової спільноти, що «сила править світом», про повернення до сфер впливу в обхід міжнародного права.



Росія не перший рік намагається легітимізувати спробу анексії та окупації півострова. У хід йдуть і структури «друзів Криму», які просувають ідеї «російських реалій півострова», «громадські трибунали» створені для політико-правової пропаганди, «партизанські» вояжі «депутатів» і «чиновників» з Сімферополя в міжнародні інстанції, кримінальні переслідування кримського населення і громадських діячів, фіктивна економічна діяльність на півострові, відмивання вкрадених в Криму грошей через «пральні Путіна» по всьому світу і багато іншого.





Подібними провокаціями Кремль бажає з одного боку знайти для себе, нехай і ненадовго, статус «миротворця», а з іншого - зробити нереальним процес досягнення реальних домовленостей між ворожими сторонами. Адже і в Баку, і в Єревані розуміють, що «кримські переговори» можливі виключно під тиском міжнародних кримських санкцій, і в умовах повної ізоляції під контролем російських спецслужб і військових.

Таким чином, Росія просуває «переговорний формат», з самого початку не життєздатний і не правочинний, але при цьому цікавий росіянам як для просування ідеї «російського Криму» в своїй закордонній пропаганді, так і для штучного розколу офіційних Баку та Києва.



З 1992 року РФ робить все, щоб карабаським питанням не займався ніхто, крім росіян. Тоді російські спецслужби провели операцію спочатку з підтримки миротворчих намірів Тегерана, щоб виключити Туреччину з країн можливих перемовників, а після росіяни дискредитували «мирні ініціативи Ірану», щоб взагалі виключити можливу появу третьої сили в цій сфері інтересів. Зусилля Ірану тоді були підірвані взяттям вірменськими силами міста Шуші, де розташовувався головний опорний пункт Збройних Сил Азербайджану. Дипломатичний «провал» у 1992 році Ірану не забула жодна зі сторін конфлікту, а сам Тегеран виробив власне ставлення до конфлікту на своїх північних кордонах.





Згодом саме Росія таємно пролобіювала інститут співголовування Мінської групи за участю Росії, Франції та США без участі власне Ірану і тим більше Туреччини. Росії потрібен був безпосередній контакт і контроль над усіма сторонами конфлікту, і вона його отримала без прив'язки до конкретних країн і посередників, залишаючи за собою виключне право на розпалювання війни на Південному Кавказі.

Характерно, що пропозиції Ірану щодо врегулювання конфлікту полягали в мирному розведенні сторін на основі міжнародного права. Водночас для Москви припинення війни тягло проблеми з постачанням озброєння, ускладнювало провокації в регіоні. Тоді як Кремль, розпалюючи конфлікт, отримував преференції «миротворця». Є думка, що тоді, 7 травня 1992 року, в іранській столиці після підписання Спільної заяви глав держав трьох зацікавлених сторін саме Москва дезавуювала авторитет спеціального представника президента Ірану Махмуда Ваєзі. Згодом подібна практика російських спецслужб буде системно застосовуватися в рамках інших міжнародних конфліктів, зокрема, на Донбасі із спецпредставником США Куртом Волкером і членами місії ОБСЄ.



Номінальна роль «миротворця Росії» була виконана. Під тиском обставин Іран погоджується з Росією, що присутність російських прикордонників у вірменському Мегри, на кордоні з Іраном «відповідає його інтересам». А в ХХІ столітті ситуація для ісламської держави ускладнилася. Тепер, «замкнутий в собі» санкціями, у 2015 році Іран погоджується на підписання угоди про військове співробітництво з Москвою. Тоді ж Кремль інтегрує Іран в розширене співробітництво Організації Договору про колективну безпеку.



У 2019 Тегеран підписав меморандум про розширення військового співробітництва з Москвою, що стало поворотним моментом у впливі РФ на регіональну стабільність, в тому числі на контроль за розвитком ситуації навколо карабаського конфлікту. Очевидно, що «під керівництвом» Росії, Баку і Єреван не можуть врегулювати територіальні розбіжності протягом трьох десятків років.

У зв'язку з цим, пропозиція кримських колаборантів повинна сприйматися не чим іншим, як спробою на горі азербайджанців і вірменів в черговий раз заявити про ідею «російського Криму». Зрозуміло, що нічого спільного з миротворством ці «новації» не мають, а тому їх чекає доля бути забутими і нереалізованими. Водночас як відзначають експерти «АРК», присутність російських військ і прикордонників в Вірменії нічим не гарантувало підконтрольним цій країні територіям безпеку, про що свідчать події вересня 2020 року. І єдиною пропозицією допомоги від країни, яка тридцять років експлуатувала інтереси Вірменії заради власних, стали заяви «кримських депутатів».



Про те, що обидві сторони конфлікту насправді адекватно оцінюють роль Росії як «миротворця», свідчить їхня позиція, націлена, в першу чергу, на західні країни, а також на структури ООН і Ради Європи. Раніше, наприклад, до Європейського суду з прав людини потрапляли і успішно вирішувалися ним індивідуальні скарги з питань карабаського конфлікту («Чирагов та інші проти Вірменії», «Саргсян проти Азербайджану»).



А тепер, 27 вересня 2020 року, Вірменія звернулася до Страсбурга з проханням вжити невідкладних заходів проти Азербайджану згідно зі статтею 39 Регламенту Суду. У цій справі 42521/20 Єреван вимагає Суд зобов'язати Азербайджан «припинити військові атаки проти мирного населення по лінії розмежування з озброєними силами Вірменії та Арцаха, припинити вибіркові напади, припинити використання як військові цілі цивільне населення, цивільні об'єкти і поселення».

Очевидно, що Єреван в цьому питанні формально слідує шляхом України, яка у 2014 році подала по 39 статті запит до Європейського суду проти РФ в умовах стрімкої окупації Криму. Тоді у Страсбурга просили вимагати від РФ утриматися від кроків, які загрожують життю та здоров'ю населення на території України. 14 березня 2014 року Європейський суд закликав у справі 20958/14 одночасно обидві держави-учасниці конфлікту утриматися від будь-яких кроків, включаючи військові дії, які можуть порушити права цивільного населення, в тому числі - право на життя і неприпустимість тортур.



Водночас нинішня заява Єревана, на відміну від зазначеної української, стосується подій за межами країни-заявника, і вимагає від Страсбурга мало не визнати «Арцах» учасником конфлікту. Як відзначають експерти «АРК» тим самим Європейський суд намагаються втягнути більш в питання війни та миру, ніж власне в ситуацію захисту прав людини.



Втім, хоча реакція Страсбурга за заявою Єревана ще невідома, сам факт звернення учасників конфлікту в цивілізовані міжнародні установи, а не до російських «посередників», дуже характерний.