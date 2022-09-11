РФ та КНДР зближуються

За даними американської розвідки, агресор закупив мільйони снарядів та ракет малої дальності у Північної Кореї. Крім того, згадується про артилерійські установки. Ця новина не лише підтверджує порушення традиційних шляхів купівлі зброї Росією, а й, на жаль, створює нові проблеми для українських військових.

Безумовно, прямий зв'язок російського диктатора з корейським диктатором говорить про те, наскільки низько впала РФ. Водночас, КНДР – не Росія, принаймні у військовому плані. Це повністю мілітаризована країна, яка є однією величезною армією. Їхня військова техніка вже проходила випробування у реальних війнах, починаючи з війни проти Південної Кореї і закінчуючи поле пізніми конфліктами на Близькому сході.. Корейська артилерія показала високу точність.

Незважаючи на те, що ця країна багато років перебуває під західними санкціями, за негласної підтримки Китаю, КНДР зуміла обзавестися серйозною військовою технікою, яка показала себе набагато краще за російську і тим більше радянську.

Крім того, раніше вже озвучувалася новина про можливе відправлення північнокорейців на війну в Україну. Не виключено, що якусь частину може бути відправлено разом із озброєнням.

Це безперечно ускладнює роботу ЗСУ. Але звернення Кремля за зброєю до КНДР також показує, що Росія не в змозі самостійно поповнювати свої запаси військової техніки та, що найголовніше, боєприпасів. Путін продовжує себе ганьбити, але водночас забирати життя сотень українців. Так чи інакше, Україна рано чи пізно звалить диктатора.