13:20 29 липень Київ, Україна

РФ буде грати на внутрішніх протиріччях США , поглиблювати розкол суспільства з метою втручання в процес президентських виборів. При цьому напрямку "заходів", які проводяться на території США визначають і курирують спецслужби Російської Федерації.

Таку думку у аналітика Ксенії Кирилової з The Jamestown Foundation (американська неурядова дослідницька організація, - ред.)

"РФ активно втручатиметься у вибори в США, для початку сили спрямують на розпалювання страхів. Страх перед протестами, тим більше там є чого боятися. І при тому не тільки перед нестабільністю на вулицях, а страх перед тим, як стихійно створюється нова соціальна реальність, як з хаосу створюються нові соціальні норми. Норми, яких починають боятися «білі» американці по типу - «якщо на мене нападе темношкірий, мене не будуть захищати?» або «його візьмуть на роботу через колір шкіри, а мене не візьмуть?», а це нормальний природний страх, адже дуже дивні процеси створюються з хаосу.

Проблема в США в наявності безлічі внутрішніх проблем і зовнішньому ворогу потрібно тільки підсвітити їх і показати - дуже серйозні по-справжньому внутрішні проблеми. І в цьому передвиборному ажіотажі проблема ще в тому, що самі американські еліти не зацікавлені в тому, щоб об'єднати суспільство і самі йдуть на розкол суспільства. Росія воліла б Трампа, вони цього не приховують, але працювати вони все одно будуть з двох сторін на посилення непримиренності розколу, для максимальної хаотизации. Якщо еліти будуть працювати на об'єднання суспільства і перестануть демонізувати один одного, буде шанс. Росія нічого не може створити з нуля, вони використовують ті проблеми і протиріччя, які є.



За різні напрямки втручання в американську внутрішню політику відповідають різні російські спецслужби. Відносно кібератак - це сфера діяльності Головного розвідувального управління, за пропаганду відповідають люди Пригожина і відома фабрика тролів, її відповідні підрозділи, і якісь речі курирує ФСБ. Агентура всередині РФ, яка контактує з американцями і щось передає, робота з діаспорою в далекому зарубіжжі - це теж повноваження ФСБ Росії. Служба зовнішньої розвідки, в свою чергу, збирає інформацію про всіх політичних процесах, які можна використовувати в Дезінформаційна контенті "- аналітик Ксенія Кіррілова.