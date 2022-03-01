Результати соцопитувань - важіль впливу на виборців
18:46 07 жовтень Київ, Україна
Політики не гребують ніякими способами, щоб здобути голоси виборців на місцевих виборах-2020.
Одним з найпоширеніших на пострадянському просторі інструментів для маніпулювання громадською думкою є "безальтернативні" соціологічні опитування і чорний піар, розповів політолог Віктор Таран.
"Чорний піар і безальтернативні результати соціологічних опитувань - це не українське ноу-хау, його використовують активно і в Росії, і в багатьох країнах пострадянського простору для формування так званого "опитування, що формує". Тобто такими псевдоопитуваннями намагаються сформувати у виборця ту чи іншу думку. А також формують безальтернативну думку про перемогу того чи іншого кандидата", - розповів політолог.
Віктор Таран вважає, що "соціологічними" війнами в основному зловживають на пострадянському просторі, оскільки в цих країнах не розвинений інститут репутації, тоді як на Заході соціологічні фірми існують кілька десятків років, мають відповідне реноме і не допускають подібних вкидань.
"Найсумніше те, що соціологічні опитування дійсно впливають на думку виборця. Відкривають, наприклад, бачать що в Атрошенка (міський голова Чернігова - ред.) - 60%, і у людей виникає почуття апатії, страху і безальтернативності. А це три емоційні точки, куди б'ють політтехнологи. Ці емоції повинні викликати політтехнологи, які хочуть залишити чинну владу, у виборця. І вони це активно роблять, звичайно", - розповів Таран.
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