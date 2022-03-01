Результати соцопитувань - важіль впливу на виборців

18:46 07 жовтень Київ, Україна

Політики не гребують ніякими способами, щоб здобути голоси виборців на місцевих виборах-2020.

Одним з найпоширеніших на пострадянському просторі інструментів для маніпулювання громадською думкою є "безальтернативні" соціологічні опитування і чорний піар, розповів політолог Віктор Таран.

"Чорний піар і безальтернативні результати соціологічних опитувань - це не українське ноу-хау, його використовують активно і в Росії, і в багатьох країнах пострадянського простору для формування так званого "опитування, що формує". Тобто такими псевдоопитуваннями намагаються сформувати у виборця ту чи іншу думку. А також формують безальтернативну думку про перемогу того чи іншого кандидата", - розповів політолог.

Віктор Таран вважає, що "соціологічними" війнами в основному зловживають на пострадянському просторі, оскільки в цих країнах не розвинений інститут репутації, тоді як на Заході соціологічні фірми існують кілька десятків років, мають відповідне реноме і не допускають подібних вкидань.