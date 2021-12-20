Резніков: Великобританія І США могли б брати участь в переговорах по Донбасу

Олексій Резніков вважає, що слід змінити формат переговорів по Криму і Донбасу, зокрема, він пропонує розширити коло країн-учасниць і ввести до складу переговорної групи США і Великобританію.

Про це віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій заявив в одному зі своїх інтерв'ю.

«Я ставлюся позитивно до цієї ідеї, тому що існує одна історія, про яку почали давно забувати. Це Будапештський меморандум, в якому підписантами в тому числі є Сполучені Штати і Великобританія. Мені здається, що як серйозні гравці на міжнародній майданчику, як стратегічні партнери України, було б добре, якби вони могли приєднатися до переговорів і допомогти Україні відновити нашу територіальну цілісність і суверенітет в тих межах, які визнані міжнародно », - зазначив Рєзніков.

За його словами, потрібно будувати новий майданчик для переговорів, на яких будуть піднімати питання Криму.

Він також сказав про те, що Україна буде просити Німеччину і Францію підтримати оновлення Мінських угод за тими умовами, які буде «нереально виконати».