Резніков: Великобританія І США могли б брати участь в переговорах по Донбасу

Олексій Резніков вважає, що слід змінити формат переговорів по Криму і Донбасу, зокрема, він пропонує розширити коло країн-учасниць і ввести до складу переговорної групи США і Великобританію.
Про це віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій заявив в одному зі своїх інтерв'ю.
За його словами, потрібно будувати новий майданчик для переговорів, на яких будуть піднімати питання Криму.
Він також сказав про те, що Україна буде просити Німеччину і Францію підтримати оновлення Мінських угод за тими умовами, які буде «нереально виконати».
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі