Резніков вимагає рішучих дій від країн НАТО

За словами нового міністра оборони України Олексія Резнікова, країна вже зараз потребує більш рішучої підтримки західних країн, оскільки пізніше вже може бути занадто пізно.

Резніков заявив, що Канада, США та Великобританія мають забезпечити Україну додатковими зенітними знаряддями, сучасними бойовими літаками та військово-морськими суднами, а також системами радіоелектронного придушення.

Крім того, міністр оборони України запропонував розмістити іноземних військових на позиціях воїнів ЗСУ: “У вас є програма навчання в Україні. Думаю, що ми можемо її розширити. Замість 50 інструкторів надішліть 500 інструкторів. Було б добре, якби канадські інструктори були розміщені у Харкові, Маріуполі, Краматорську, Одесі та на Зміїному острові. Разом із хлопцями із Сполученого Королівства, з хлопцями із США, на двосторонніх платформах, без НАТО. Над цими територіями повинні майоріти три прапори - прапор Канади, прапор США та прапор Великої Британії. Те, що ви тут, було б також добрим знаком для росіян”.

Олексій Резніков розпочав жорсткіший діалог із Заходом. На жаль, це необхідно, тому що до нього все тільки просили і просили, але ніхто не міг продемонструвати, наскільки необхідна Україні допомога Заходу і наскільки Захід потребує стримування Україною РФ.

Міністр оборони правий. Присутність військових цих трьох країн могла б запобігти всілякій ескалації з боку Росії. Зброя та обладнання - це все добре, проте воно необхідне у разі війни, щоб перемагати на полі бою. Резніков же запропонував додатковий і, мабуть, найвагоміший після ядерної зброї фактор стримування на цей момент. Росія не посміла б напасти на Україну, якби її територію захищали представники країн НАТО.