Резніков про Донбас: «Безпечна реінтеграція займе мінімум років 25»

На думку міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, повернення Донбасу під контроль України може зайняти чверть століття.

"Україна повинна бути готова до того, що безпечна реінтеграція - це надовго", - сказав він.

За його словами, навіть самі прозорі вибори на Донбасі поки ситуацію не змінять.

"Навіть якщо ми завтра проведемо вибори на тих територіях, а це значить, що вони будуть вільними від окупаційних військ і там не буде незаконних збройних формувань, будуть майоріти українські прапори, - ця територія ще довго буде залишатися територією війни. Як з точки зору замінування, так і в ментальності людей ", - пояснив він.

Резніков стверджує, що в ОРДЛО навіть деякі молоді люди сумують за Радянського союзу, хоча і не жили в ньому.

"Тому безпечна реінтеграція займе мінімум років 25. Це одне покоління має змінитися, коли ми з вами зможемо сказати, що відновлений контроль на тих територіях з боку української влади призведе також до подолання руйнування того розбрату в головах, який там є. Тому що там народилися діти, які не знають, що таке вільна Україна, і сьогодні вже в школу йдуть. Тому це надовго в будь-якому варіанті, і ми повинні до цього готуватися ", - зазначив міністр.

Відзначимо, напередодні заяву Резнікова про необхідність перегляду мінських угод в Росії сприйняли як відмову від усіх домовленостей і зажадали від Києва пояснень.

Сам Резніков пізніше пояснив, що мінські угоди можуть змінювати тільки лідери нормандської четвірки.