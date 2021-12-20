Резніков назвав ефективним спільний з РФ контроль за припиненням вогню

11:35 29 липень Київ, Україна

Олексій Резніков, віце-прем'єр і міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, заявив про ефективність спільного з РФ контролю за припиненням вогню.

«У нас є надія, що буде відновлено роботу СЦКК [Спільний центр по контролю і координації режиму припинення вогню - прим. ред] і російські офіцери, військові повернуться до його складу, тому що це, виходячи з досвіду інших військових конфліктів, механізм, який працює », - розповів Резніков.

Повернення Росії в СЦКК дозволить рухатися в бік постійного режиму тиші і деескалації, вважає він.

За словами віце-прем'єра, російська сторона не відмовляється від участі в СЦКК, але висуває вимоги, які обговорюються. Резніков заявив, що існує дипломатичний шлях, який дозволяє офіцерам російської армії працювати в СЦКК.