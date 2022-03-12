Режим тиші використовується Росією для шантажу

21:10 16 жовтня Київ, Україна

Військовий експерт Олександр Мусієнко зазначив, що домовленості про припинення вогню залишаються в силі, хоч ми і спостерігаємо щодня порушення з боку противника.

На його думку, режим тиші, хоч і знижує інтенсивність бойових дій, використовується Росією для шантажу української влади.

«Сталого режиму тиші як такого у нас і не було. За цей час у нас все одно звучали постріли, хоча інтенсивність дійсно зменшилася і це - факт. За цей час зменшилася кількість загиблих. Тобто, з точки збереження життя режим тиші приносить певну користь. Чи можна це вважати дієвим механізмом на перспективу? Мабуть, ні», - сказав Мусієнко.

Мусієнко додав, що незважаючи на зниження інтенсивності бойових дій на лінії фронту, режим тиші використовується в політичних цілях не на користь України.

«Навіть президент відверто говорить, що не знає, скільки ще це може тривати. Проблема в тому, що президент Росії тисне на Україну, використовуючи цю ситуацію в контексті організації подальших переговорів, як в форматі ТКГ, так і в Нормандському форматі. І представники бандформувань в ТКГ своєю поведінкою кожного разу це підтверджують», - додав він.

Експерт зазначив, що Росія намагається використовувати таку ситуацію для шантажу української влади.