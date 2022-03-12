Режим тиші використовується Росією для шантажу

Військовий експерт Олександр Мусієнко зазначив, що домовленості про припинення вогню залишаються в силі, хоч ми і спостерігаємо щодня порушення з боку противника.
На його думку, режим тиші, хоч і знижує інтенсивність бойових дій, використовується Росією для шантажу
української влади.
«Сталого режиму тиші як такого у нас і не було. За цей час у нас все одно звучали постріли, хоча інтенсивність дійсно зменшилася і це - факт. За цей час зменшилася кількість загиблих. Тобто, з точки збереження життя режим тиші приносить певну користь. Чи можна це вважати дієвим механізмом на перспективу? Мабуть, ні», - сказав Мусієнко.
Мусієнко додав, що незважаючи на зниження інтенсивності бойових дій на лінії фронту, режим тиші використовується в політичних цілях не на користь України.
«Навіть президент відверто говорить, що не знає, скільки ще це може тривати. Проблема в тому, що президент Росії тисне на Україну, використовуючи цю ситуацію в контексті організації подальших переговорів, як в форматі ТКГ, так і в Нормандському форматі. І представники бандформувань в ТКГ своєю поведінкою кожного разу це підтверджують», - додав він.
Експерт зазначив, що Росія намагається використовувати таку ситуацію для шантажу української влади.
«Такий режим тиші, як він є - це спосіб тиску на президента, на українську владу. У Кремлі розглядають це як механізм отримати від України поступки», - підсумував експерт.
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