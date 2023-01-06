Режим Кремля переносить усю відповідальність на росіян

21:03 06 січня Київ, Україна

Ще нещодавно росіяни відмовлялися від поняття колективної провини, а тепер їхнє керівництво, використовуючи пропаганду, намагається нав'язати ідею загальної відповідальності.

Справді, Росія ще багато років виплачуватиме репарації за заподіяну шкоду Україні. Тому кожен росіянин віддасть частину грошей, пожертвує своїм комфортом, оскільки платитиме кожен зі своєї кишені і замість того, щоб ці гроші йшли на розвиток важливих галузей, вони підуть на відновлення України. У той же час, ніхто не буде позбавлений волі, лише за те, що він росіянин чи голосував за Путіна.

Єдиною метою переконати населення у колективній відповідальності, є необхідність залучити якнайбільше людей на фронт. Сенс у всьому цьому один – відтягнути неминучу поразку у війні. У Кремлі розуміють, що війну їм уже не виграти, тому ціною людських життів хочуть відтягнути свій програш.