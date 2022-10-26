Республіка білорусь перестала випускати росіян

15:23 26 жовтня Київ, Україна

Очевидно, що росіяни, які бігли до білорусі, сподіваючись врятуватися там від мобілізації, підтримували ідею “ми поза політикою”. Інакше вони знали б, що ця республіка вважається “братською” для путіна, але ніяк не для народу рф.

Після оголошеної 21 вересня мобілізації росіяни почали тікати зі своєї країни. Їхнім напрямком стали країни ближнього зарубіжжя. Проте вже тоді практично всі спостерігачі зазначали, що в рб бігти небезпечно, адже лукашенко вкрай залежний від путіна і навряд чи захистить російських ухилянтів.

Після 20 жовтня білоруські правоохоронці почали знімати з авіарейсів росіян, які підлягають мобілізації. Подальша їхня доля невідома. Однак немає жодних сумнівів, що якщо якась людина вже отримала повістку і вирішила тікати до рб, КДБ білорусі неодмінно поверне її до росії.

“Братські народи” – міф, який розганяє кремль. “Братські режими” – реальність двох диктаторів – мінського та кремлівського. Їм начхати на життя власних людей і на цей момент стоїть завдання заарканити якнайбільше гарматного м'яса для війни в Україні, щоб засіяти цим м'ясом якомога більше української території.