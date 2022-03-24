Рішення КСУ - загроза нацбезпеці

20:16 29 жовтня Київ, Україна

Рішення Конституційного Суду України вплине на взаємини з міжнародними гравцями і поставить під загрозу антикорупційну реформу.

Так вважає аналітик в галузі права Українського інституту політики (УІП), адвокат, голова правозахисної громадської організації «Спільна мета» Ігор Печонкін.



Конституційне подання 47 народних депутатів України, серед яких в більшості представники опозиційних представників парламенту, було внесено до Конституційного Суду України ще 4 серпня 2020.



Дискусія навколо цього залишалася малопомітною - до прийняття судом свого рішення. Серед причин можна виділити втому суспільства від політики і ігнорування закликів до активних дій з відстоювання своїх прав.



У поданні з трьох пунктів і резолютивній частині йшлося про неконституційність окремих положень Закону України "Про запобігання корупції", Кримінального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України та пов'язаних з ними окремих положень Законів України "Про прокуратуру", "Про Національне антикорупційне бюро України", "Про Державне бюро розслідувань", "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів".





Конституційний Суд в складі 15 суддів, виключаючи С.Головатого, який мав іншу точку зору, як основу для прийняття свого рішення навів твердження про необхідність дотримання принципу незалежності суддів в діяльності гілок влади. А також - про "невтручання виконавчої та законодавчої гілок влади в справи судової гілки влади, що є важливим фактором забезпечення реальної незалежності судової гілки влади і безпосередньо суддів".

У підсумку КСУ вирішив визнати неконституційними 31-у правову норму Закону України "Про запобігання корупції", а також статтю 366-1 КК України.



Прийняте судом рішення поставило під загрозу проведену з 2014 року антикорупційну реформу, під сумнів - створення інших правоохоронних органів (НАБУ, Нацполіції, ДБР) і реформування чинних (прокуратури, а також державної служби та служби в органах місцевого самоврядування). Крім того, воно ускладнює процес призначення на посади чиновників, які в обов'язковому порядку повинні проходити спеціальну перевірку. Таке рішення вводить в певний колапс всю правову систему і загрожує національній безпеці.



Крім того, це, безумовно, вплине на взаємини з міжнародними гравцями, які прагнуть зберегти інструменти впливу на українську політику шляхом певних маніпулятивних важелів.





Отже, якщо це спланована диверсія, час вибрано вдалий (виборчі процеси в Україні і США, заплановано чергове міжнародне кредитування). Звільнення від зовнішнього впливу має відбуватися більш прагматично - і не на шкоду інтересам держави.



До речі, слід віддати належне помітній активізації роботи НАЗК, яке в потрійному режимі останнім часом почало виконувати свої визначені законом повноваження щодо виконання вимог антикорупційного законодавства представниками органів влади (в тому числі судової) - і притягнення винних до встановленої відповідальності".